После реконструкции Пилайтская поликлиника расширится в 3,5 раза

В расширенной поликлинике появится возможность выполнять больше процедур более широкого спектра, в современных консультационных кабинетах можно будет принимать больше больных и лучше реагировать на их потребности", – говорит вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.
Пилайтский центр охраны здоровья будет реконструирован в рамках проводимой Министерством здравоохранения (Минздрав) реформы по преобразованию сети здравоохранения и в соответствии с требованиями к современному медицинскому учреждению.
Как сообщается в пресс-релизе, будет спроектирован отдельный блок с отдельным входом, приспособленным для людей с ограниченными возможностями. В палатах рядом с каждой койкой будет интегрирована система подачи кислорода. Также будет оборудована комната для переодевания пациентов и сопровождающих их лиц.
Среди прочего, запланирован инфекционный блок (с комнатой для переодевания персонала), который спроектирован с отдельным выходом на улицу и системой вентиляции с отрицательным давлением. Управление потоками пациентов в зале регистратуры будет осуществляться благодаря современной системой управления очередями.
"В ходе реконструкции планируется построить пристройку площадью до 1500 кв. м., в которой жителям Пилайте будут оказываться необходимые услуги, в отремонтированных помещениях появятся современные консультационные и процедурные кабинеты, рентгеновский и лабораторный кабинеты, которые будут приспособлены к потребностям работников и клиентов поликлиники", – говорит руководитель проекта Вильнюсской девелоперской компании Лауринас Казараускас.
На проектные работы уйдет примерно полтора года. Стоимость таких услуг составляет 208 тыс. евро.
Победителем тендера на реконструкцию Пилайтской поликлиники объявлена компания In ace, предоставляющая услуги архитектурного, строительного и инженерного проектирования, а также консалтинговые услуги. Строительный контроль будет вести Вильнюсская девелоперская компании.