После реконструкции Пилайтская поликлиника расширится в 3,5 раза

В расширенной поликлинике появится возможность выполнять больше процедур более широкого спектра, в современных консультационных кабинетах можно будет принимать больше больных и лучше реагировать на их потребности", – говорит вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

Пилайтский центр охраны здоровья будет реконструирован в рамках проводимой Министерством здравоохранения (Минздрав) реформы по преобразованию сети здравоохранения и в соответствии с требованиями к современному медицинскому учреждению.

Как сообщается в пресс-релизе, будет спроектирован отдельный блок с отдельным входом, приспособленным для людей с ограниченными возможностями. В ​​палатах рядом с каждой койкой будет интегрирована система подачи кислорода. Также будет оборудована комната для переодевания пациентов и сопровождающих их лиц.