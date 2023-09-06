06 сентября 2023 г. 10:06

После реконструкции Пилайтская поликлиника расширится в 3,5 раза

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Poliklinika
Poliklinika
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Принадлежащая Вильнюсскому самоуправлению Пилайтская поликлиника площадью 600 кв. м. после реконструкции расширится в 3,5 раза, сообщает Вильнюсская девелоперская компании.

В расширенной поликлинике появится возможность выполнять больше процедур более широкого спектра, в современных консультационных кабинетах можно будет принимать больше больных и лучше реагировать на их потребности", – говорит вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

Пилайтский центр охраны здоровья будет реконструирован в рамках проводимой Министерством здравоохранения (Минздрав) реформы по преобразованию сети здравоохранения и в соответствии с требованиями к современному медицинскому учреждению.

Как сообщается в пресс-релизе, будет спроектирован отдельный блок с отдельным входом, приспособленным для людей с ограниченными возможностями. В ​​палатах рядом с каждой койкой будет интегрирована система подачи кислорода. Также будет оборудована комната для переодевания пациентов и сопровождающих их лиц.

Среди прочего, запланирован инфекционный блок (с комнатой для переодевания персонала), который спроектирован с отдельным выходом на улицу и системой вентиляции с отрицательным давлением. Управление потоками пациентов в зале регистратуры будет осуществляться благодаря современной системой управления очередями.

"В ходе реконструкции планируется построить пристройку площадью до 1500 кв. м., в которой жителям Пилайте будут оказываться необходимые услуги, в отремонтированных помещениях появятся современные консультационные и процедурные кабинеты, рентгеновский и лабораторный кабинеты, которые будут приспособлены к потребностям работников и клиентов поликлиники", – говорит руководитель проекта Вильнюсской девелоперской компании Лауринас Казараускас.

На проектные работы уйдет примерно полтора года. Стоимость таких услуг составляет 208 тыс. евро.

Победителем тендера на реконструкцию Пилайтской поликлиники объявлена ​​компания In ace, предоставляющая услуги архитектурного, строительного и инженерного проектирования, а также консалтинговые услуги. Строительный контроль будет вести Вильнюсская девелоперская компании.

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