После разразившегося из-за дуба скандала компания останавливает проект

Власти города и авторы проекта утверждают, что ничего не знали о намерениях спилить дуб.

22 мая мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что застройщику грозит уголовная ответственность, а архитекторы Do architects расторгли договор с застройщиком.

На участке 0,73 га, на ул. Цейкиню, 2, который с 2016 г. принадлежит Rinktinės NT, проектировали квартал административных зданий и гостиницы.

Издание VŽ сообщало, что общая стоимость проекта составит больше 45 млн. евро.

Сообщается, что данный проект был представлен Совету Палаты архитекторов Литвы (СПАЛ) в 2020 и 2021 годах, было получено положительное заключение рекомендательного характера. В октябре 2021 г. состоялось первое обнародование проекта, в котором основная ​​идея проекта создавалась вокруг дуба, проект был дополнен в соответствии с комментариями, полученными от Вильнюсского городского самоуправления, а в июне 2022 г. проект был обнародован повторно. После последнего обнародования был проведена арбористическая проверка и исследование корней деревьев и на основании полученных рекомендаций были скорректированы проектные решения для дальнейшего согласования Проектных предложений.

На участке росли два вековых дуба - в центре и с краю на ул. Цейкиню. Там также есть и другие деревья – елки, клены, липы, черешни.

Планировалась площадь зданий – 25 600 кв. м. Высота зданий составила бы 7-10 этажей. Запланировано 1115 рабочих мест, парковка для 202 автомобилей, в гостинице – 114 номеров.

В центре квартала был запланирован внутренний двор, основным акцентом которого должен был быть вековой дуб (его спилили в минувшую субботу).

В западной части участка появилась бы зеленая зона для второго дуба. В проекте было сказано, что особое внимание уделяется двум дубам, а другие 8 деревьев можно убрать или пересадить. Кроме того, планировали посадить два клена.

Второй дуб, находящийся на этом участке компания не планирует пилить. Городские власти обещали присматривать за ним.