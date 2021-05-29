После расследования в таборе выяснилась схема рабства: наркоманов возили по Европе и заставляли воровать

Обвиняемые по этому делу - Эгидиюс Балтрушайтис и Евгений Прядкин.

Балтрушайтиса обвиняют в торговле людьми. Подозревают, что именно он 3 года заставлял Викторию воровать за наркотики и наживался на украденном. Его также обвиняют в торговле наркотиками.

Прядкина подозревают в том, что он помогал девушке в приобретении наркотиков, кроме того, во время обысков у него обнаружили телескопическую дубинку и чужие документы. Он сказал следователям, что много лет сам употреблял наркотики, а сейчас пытается избавиться от зависимости - участвует в программе метадона, работает в организации Caritas.

Оба обвиняемых свою вину отрицают.

Виктория (1993 г.р.) уже несколько лет не употребляет наркотики. Она дала показания в суде удаленно, поскольку не хотела встречаться с Балтрушайтисом. Она употребляла наркотики с подростковых лет и почти 10 лет жила в кошмаре. Виктория рассказала, что познакомилась с Балтрушайтисом в Лондоне, когда ей было 19 лет (она тогда как раз начала употреблять героин) и жила на улице.

"Меня кто-то из знакомых наркоманов научил красть разные вещи и познакомил с Балтрушайтисом, который скупал разные вещи", – рассказала Виктория.

По ее словам, Балтрушайтис предложил ей красть разные товары из магазинов Apple, помог ей снять квартиру и давал деньги на наркотики. Девушка сказала, что он сам возил ее в магазины и показывал, что украсть. Виктория несколько раз попалась с поличным, была осуждена, ее выслали из Англии.

Балтрушайтис велел ей возвращаться в Литву, где ее втянули в тщательно запланированную операцию, связанную с кражами. Каждую среду, по словам девушки, Балтрушайтис собирал "команду" наркоманов и вез их воровать за границу - чаще всего в Голландию, Германию, в Швецию. Он говорил, что именно надо украсть (наушники, колонки, дроны, компьютеры и т.д.). "Если нам удавалось много украсть, давал нам еще наркотики, если нет - обзывал, унижал, иногда бил", - рассказала девушка.

По словам Виктории, она в то время не видела иного пути и не понимала, что ее используют. "Тогда мне казалось, что без наркотиков и без Эгидиюса я не выживу", – рассказала она.

Балтрушайтис денег своим "работникам" практически не давал - арендовал им жилье, а денег давал лишь наеду и наркотики.

Все закончилось 19 июня 2018 года, когда Виктория попалась с наркотиками в таборе. Был вторник, накануне поездки за границу. Балтрушайтис дал Виктории 300 евро и отвез за наркотиками в табор. Там она встретила Прядкина. Полиция подозревает, что он помог девушке купить наркотики, Виктория же утверждает, что он лишь проводил ее. Наркотики ей передал так называемый "раб" (человек живший в таборе и за наркотики выполнявший разную работу).

Девушка вернулась к Балтрушайтису в машину, а когда они отъехали, их остановила полиция. Наркотики Балтрушайтис велел Виктории положить к себе в сумку. Выяснилось, что за Викторией следили уже в течение некоторого времени. Ее подозревали в торговле наркотиками в Германии, куда она часто ездила, но выяснилось, что цель ее поездок была иной. Тогда в поле зрения прокуроров попал Балтрушайтис, сейчас дело рассматривается в суде.