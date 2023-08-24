После публикации статьи на Delfi консерватор Стрельцовас остановил свое членство в партии

Мэр Шяуляйского района Чесловас Грейчюс сказал Delfi, что возможен конфликт интересов - услуги покупались у супруги самого Стрельцоваса и его однопартийца. Он также сомневается в том, что было проведено столько курсов, сколько должны был.

Стрельцовас и ПУ сами курсы не проводили, а покупали услуги у супруги политика Живиле Стрельцовене, у супруги однопартийца Вацловаса Мотеюнаса Ренаты Мотеюнене, Национального агентства по развитию регионов и компании MES 360.

Стрельцовас и ПУ Tekančios saulės tiltai в мае 2022 года начали двухстороннее сотрудничество с профессором из Японии. Профессор в помощь украинцам перевел 35 000 евро.

Стрельцовас и публичное учреждение (ПУ), которое он возглавляет, в прошлом году получил 35 000 евро помощи на обучение украинцев. Однако как мэр Шяуляйского района, так и предоставлявший услуги профессор из Японии Инаба Хихару выразили сомнения в связи с проведенными курсами и возможным конфликтом интересов.

"С учетом информации, появившейся в публичном пространстве Стрельцовас сообщил о приостановке действия своего членства в партии до выяснения ситуации", – сказал Delfi исполнительный директор СО-ХДЛ Мартинас Превялис.

"Действовала политика открытых дверей. Я видел и 5 и 15 человек на лекциях", – сказал член горсовета.

Стрельцовас не указал, сколько украинцев посетили курсы, якобы их не регистрировали. Но, по оценке политика, посещаемость курсов была хорошей.

Стрельцовас сказал Delfi, что были проведен интенсивный курс обучения для украинцев в городе Куршенай – в доме семьи и в общежитии, в Гинкунском поместье и в помещении Национального агентства по развитию регионов в Шяуляе.

Сомнения высказал и сам профессор из Японии. Он указал, что просил Стрельцоваса представить подробный отчет об использовании средств, но консерватор этого не сделал.

Грейчюс обещал реагировать на ситуацию – решается вопрос обращения в правоохрану. Стрельцовас за проведенные курсы должен был отчитаться как перед муниципалитетом, так и перед профессором из Японии. Им были представлены документы, подписанные разными лицами.

На вопрос, почему он покупал курсы у двух физических лиц, компании и учреждения, он ответил, что выбирал тех, кто мог предоставить качественные услуги, обладает компетентностью, специфическими навыками и способностями, может говорить по-русски и работать на практике, чтобы интегрировать людей в рынок труда.

На вопрос, не видит ли он конфликта интересов в том, что договор подписал с собственной супругой, он ответил: "В семейный бюджет – кто его знает, не знаю".

Он предлагал отнестись к этому договору, как к договору между ПУ и человеком, занимающимся индивидуальной деятельностью, заметил, что главным для него было качество услуг.

Именно качество услуг заставило его заключить договор и с супругой однопартийца. Это, по словам Стрельцоваса, был основной критерий.

Он также сказал, что японский профессор ему никакие претензии не высказывал и никаких подробных данных у него не запрашивал, просто попросил обосновать расходы на горючее, кофе, сахар, бумагу и т.д.