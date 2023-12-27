После публикации на Delfi прокуратура расследует возможное разорение охраняемой территории

В пресс-релизе прокуратуры сказано, что прокурор Паневежской окружной прокуратуры проводит расследование в связи с возможным нарушением общественного интереса в Молетском районе, на берегу озера Малкестас, где владелец участка начал работы на земле, включенной в список культурных ценностей.

"Прокурор Паневежской окружной прокуратуры Ремигиюс Сенкус начал расследование 23 декабря, когда в средствах массовой информации появились сведения о грубых нарушениях на охраняемой территории.

В статье сообщается, что бульдозером с землей сравняли кладбище, разбросали надгробные памятники, срыли холм, смешали культурные слои, выкопали траншеи, провели электричество, около берега озера построили туалеты, сместили грунт, меняют рельеф. В тот же день в прокуратуру с просьбой начать расследование обратилась и депутат Агне Ширинскене, которая представила аналогичную информацию", - сказано в пресс-релизе.