После публикации на Delfi прокуратура расследует возможное разорение охраняемой территории

В пресс-релизе прокуратуры сказано, что прокурор Паневежской окружной прокуратуры проводит расследование в связи с возможным нарушением общественного интереса в Молетском районе, на берегу озера Малкестас, где владелец участка начал работы на земле, включенной в список культурных ценностей.
"Прокурор Паневежской окружной прокуратуры Ремигиюс Сенкус начал расследование 23 декабря, когда в средствах массовой информации появились сведения о грубых нарушениях на охраняемой территории.
В статье сообщается, что бульдозером с землей сравняли кладбище, разбросали надгробные памятники, срыли холм, смешали культурные слои, выкопали траншеи, провели электричество, около берега озера построили туалеты, сместили грунт, меняют рельеф. В тот же день в прокуратуру с просьбой начать расследование обратилась и депутат Агне Ширинскене, которая представила аналогичную информацию", - сказано в пресс-релизе.
В публикации на портале сообщалось о том, что могли сместить грунт на берегу озера, в охраняемой зоне и в лесу. Кроме того, есть подозрения, что на данной территории пилили деревья и обрезали их сучья.
Портал Delfi сообщал, что участок земли принадлежит Ругиле Крауялите-Ферхи. Она является главой малого товарищества Reskaneris.
Муниципалитет Молетского района указал, что не выдавал разрешение на проводимые на участке работы.
Представитель Департамента культурного наследия Ричардас Дедяла также сказал Delfi, что на участке есть нарушения. Для подобных работ надо получить разрешение ДКН, но ДКН никакие разрешения не выдавал. ДКН потребовал остановить работы, но они продолжаются.