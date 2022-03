После публичных обвинений один из совладельцев DO architects вынужден объяснять свои связи с Россией

Фотографию Тумаса еще 14 марта можно было найти на сайте Moscow Consulting Group, он был назван "внешним партнером".

"10 лет назад я не был против того, чтобы разместили, а потом через какое-то время заметил, что мои данные там еще что уберут, но этого не сделали, а я забыл. Вот сейчас все вернулось", – сказал 15 марта Тумас.

Собеседник прибавил, что в понедельник настоятельно потребовал убрать фото. "Тогда убрали", – сказал он.

Член фракции регионов Литве Ремигиюс Жемайтайтис поделился своими замечаниями под одной из записей Андрюса Тапинаса в фейсбуке.

"Можно поинтересоваться еще одной скандальной историей, в которой участвует супруга одного из лидеров Союза свободы, мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Гилите! Один из акционеров DO architects - Value Capital, а акционер этой компании Тумас. Он является партнером Moscow Consulting Group. Эту компанию анализировали во время проверки партнерских связей частного и государственного сектора, вопрос организации российской военной промышленности. Я не понимаю, сколько надо иметь денег, чтобы купить и не предавать огласке такую информацию!" – указал политик.

Правда, надо заметить, что Value Capital официально не является акционером DO architects. По данным реестра юридических лиц, 20% акций в октябре 2021 года переданы Andrė Baldi Architektūra-Urbanistika. Однако Тумас сказал, что связан с DO Architects, поскольку эта компания принадлежит его сожительнице Андре Бальдишюте.

"Фактически я ее продал, но объясню свою связь – я не человек извне, я член семьи. Были проданы акции, в ходе оптимизации инвестиционного портфеля. Я сам - не архитектор. Раньше, в самом начале, я помогал компании, консультировал, у меня есть опыт, сейчас я там ничем не занимаюсь", – сказал он.

Можно сказать, что семье Тумаса и Бальдишюте принадлежат 40% акций DO architects, остальные 60% поровну разделены между Сабиной Даугелене, Альгимантасом Ненишкисом и Гилите.

Тумас сказал Delfi, что Moscow Consulting Group учредили его бывшие коллеги из бюро McKinsey & Company.

"В 2007–2011 гг. я жил в Москве, работал консультантом в McKinsey & Company, – сказал он. – В Moscow Consulting Group работал 4 недели над одним проектом в 2011 г, вопрос касался рыбоводства. Я согласился, чтобы мой профиль, т.е. фото, использовали на своем сайте. Никакой связи с ними у меня не было, а фото осталось. Я там не работал, не был там трудоустроен, не был и партнером".

Он сказал, что Moscow Consulting Group использовала его фото, чтобы казаться более крупной компанией.

"Сколько человек там работает, я не знаю, но мало, это скорее сайт, а не компания. Я думаю, это проект одного человека, красивый сайт, выглядит как компания. Там перечислены все индустрии, кажется, они работают со всем, от обороны до... Делают сайт, такой раздутый, перечисляют людей – бывших моих коллег по McKinsey, с некоторыми я знаком. Но, по моим данным, это не является их основной деятельностью. ни там "висят", как и я, на профиле, но у них есть свой бизнес или какая-то другая работа. Это такой раздутый вопрос", – заметил Тумас.

Он признал, что сейчас консультациями не занимается. Сейчас он возглавляет компании Shiba Technologies, Value Capital, Vienas fabrikas. А также является членом правления Neo Finance, Robolabs, Fullgazz.