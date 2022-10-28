После публичной критики муниципалитет убрал мусорные контейнеры от памятника Коэну

В сообщении муниципалитета было сказано, что сквер связан с еврейским наследием и культурой, рядом - хоральная синагога, в стороне музей им. Гаона, сквер находится в пределах бывшего еврейского гетто.

Общественный деятель Даниэль Лупшиц заметил, что скульптура оказалась на фоне контейнеров и назвал такие действия антисемитизмом.

"Это уже не первый раз. Я умею считать. Могу сложить один и один. Я не притягиваю за уши, но два года я был советником уважаемого Шимашюса, у меня есть письма, записи разговоров, личные обещания его советников, что памятники евреев приведут в порядок - это то же акт антисемитизма. На ул. Миндауго, около Лаздинайской школы, на ул. Витянё, где видны надписи на могильных камнях, там видны имена. То же самое было с лестницей реформатской церкви, на горе Таурас. Борьба идет 8 лет", – сказал Лупшиц, который убежден - медлят городские власти.

"Они говорят, что гордятся Коэном, он родом из Вилкавишкиса, наш певец... Человек, который изменил всю поэзию, историю – а памятник на фоне контейнеров! Это показывают, что самое место для евреев, или как?", – вопрошал он. Лупшиц не считает это совпадением.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас заверил, что контейнеры стояли на другой стороне улицы.

"По неизвестным нам причинам их постоянно кто-то перетаскивает ближе к памятнику Коэну. Иногда это делали и по несколько раз в день, работники возвращали их на место. Сейчас контейнеры убрали на другую сторону улицы", – сказал он, заметив, что муниципалитет постарается оборудовать и в Старом городе подземные контейнеры.