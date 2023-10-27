После прохладных выходных погода в Литве изменится

В пятницу будет пасмурно. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном морось. Днем будет всего 1–6, на юге местами до 7–9 градусов тепла. В Вильнюсе будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 4–6 градусов тепла.

В субботу Литву зацепит южный циклон, проходящий над Беларусью. Ночью во многих местах пройдут небольшие дожди. Будет от 1 градуса мороза на севере до 4 градусов тепла на юге страны. На севере прогнозируют гололед.

В субботу днем во многих районах пройдут дожди. Днем будет всего 2–7 градусов тепла. В ночь на воскресенье и в первой половине дня придет зона высокого давления. Ветер успокоится. Воздух станет суше, в небе появятся прояснения. Особых осадков не ожидается.