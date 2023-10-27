После прохладных выходных погода в Литве изменится

В пятницу будет пасмурно. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном морось. Днем будет всего 1–6, на юге местами до 7–9 градусов тепла. В Вильнюсе будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 4–6 градусов тепла.
В субботу Литву зацепит южный циклон, проходящий над Беларусью. Ночью во многих местах пройдут небольшие дожди. Будет от 1 градуса мороза на севере до 4 градусов тепла на юге страны. На севере прогнозируют гололед.
В субботу днем во многих районах пройдут дожди. Днем будет всего 2–7 градусов тепла. В ночь на воскресенье и в первой половине дня придет зона высокого давления. Ветер успокоится. Воздух станет суше, в небе появятся прояснения. Особых осадков не ожидается.
В воскресенье после обеда с запада в Литву придет Атлантический циклон. Пойдут сильные дожди, на севере возможен мокрый снег. Усилится ветер, местами до 15–17 м/с. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, во многих районах прогнозируют гололед. Днем воздух прогреется до 4–9, на юго-западе до 11 градусов тепла.
В понедельник Литва попадет в теплый сектор Атлантического циклона. И ночью и днем прогнозируют осадки. Будет дуть сильный, но теплый ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 3–8 градусов тепла, у моря около 10 градусов, днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.
В ночь на вторник циклон уйдет, особых осадков не ожидается, но днем ожидается новый циклон с сильными дождями. Будет тепло, ночью 4–9, днем 10–15 градусов тепла.