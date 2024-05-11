После прохладных, но солнечных выходных придет потепление

Облачность может сохранится разве что на юго-западе страны. Днем появятся небольшие облака, но они не будут закрывать солнце, будет достаточно ясно. Осадков в этот день не ожидается. Будет дуть сильный северо-западный ветер, местами до 15 м/с.

В Литве будет прохладно, несмотря на солнце воздух прогреется только до 11–16 градусов тепла.

В ночь на воскресенье небо местами будет ясным, осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 0–3 градуса тепла, на Куршской косе будет 4–5 градусов выше нуля. В воздухе и местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1–6 градусов мороза.

В воскресенье днем небо будет ясным, ожидается солнечная и сухая погода. Днем будет 12–17 градусов тепла.