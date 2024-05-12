После прохладного воскресенья синоптики обещают теплую неделю

В воскресенье погода будет пасмурной, местами будет выглядывать солнце. Ветер будет дуть северный, северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. Хотя будет солнечно, но ветер из северных широт особого тепла в Литву не принесет. После полудня во многих местах температура поднимется до 13-17, местами до 18 градусов тепла.
Погода в понедельник останется пасмурной и сухой, но ночью снова будет прохладно. Утром температура будет 1-6 градусов, возможны заморозки. Днем будет облачно, но вероятность дождя очень мала. Будет дуть слабый ветер. Самая высокая температура достигнет 15-20 градусов тепла.
Во вторник также будет без осадков и солнечно.
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