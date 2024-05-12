После прохладного воскресенья синоптики обещают теплую неделю

В воскресенье погода будет пасмурной, местами будет выглядывать солнце. Ветер будет дуть северный, северо-западный, со скоростью 6-11 м/с. Хотя будет солнечно, но ветер из северных широт особого тепла в Литву не принесет. После полудня во многих местах температура поднимется до 13-17, местами до 18 градусов тепла.