После прогулки вдоль моря подошвы ног покрылись черными пятнами - что это

Представитель БУ "Клайпедские пляжи" (Klaipėdos paplūdimiai) и глава спасателей Александрас Сиакки сказал, что эти загрязнения были обнаружены на участке от мола до новой переправы (где-то 6 км). Он заметил, что информация передана инспекторам по охране природы. Инспекторы приезжали и взяли образцы на анализ.
В понедельник утром инспекторы еще не могли сказать, что это за загрязнения. Сказали лишь, что сильного запаха нефти нет, есть отдельные небольшие растения, которые выделяют пигмент.
"Мы передадим образцы морской инспекции и Клайпеде", – сказала по телефону инспектор.
DELFI напоминает, что неделю назад отдыхающие по номеру 112 сообщили, что видят в море большое черное пятно, они думали, что это загрязнения, дизельное топливо или другое вещество.
"Был сильный туман, видимость была плохая. Нельзя было поднять вертолет, спасатели пытались добраться до указанного места на водных мотоциклах. Мы видели черное пятно диаметром 2 км, но никакого запаха не было, пятно быстро пропало. Когда туман рассеялся, в воздух подняли вертолет с инспектором, но пятна уже не было. Версия такая, из-за дождя могло принести загрязнения, грязь, она быстро рассеялась", – сказали тогда спасатели.
Инспекторы не исключают, что эти два инцидента могут быть связаны.
"Может со дна поднялось пятно, которое видели перед этим", - предполагают инспекторы.
Ведется расследование.