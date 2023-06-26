После прогулки вдоль моря подошвы ног покрылись черными пятнами - что это

Представитель БУ "Клайпедские пляжи" (Klaipėdos paplūdimiai) и глава спасателей Александрас Сиакки сказал, что эти загрязнения были обнаружены на участке от мола до новой переправы (где-то 6 км). Он заметил, что информация передана инспекторам по охране природы. Инспекторы приезжали и взяли образцы на анализ.

В понедельник утром инспекторы еще не могли сказать, что это за загрязнения. Сказали лишь, что сильного запаха нефти нет, есть отдельные небольшие растения, которые выделяют пигмент.

"Мы передадим образцы морской инспекции и Клайпеде", – сказала по телефону инспектор.

DELFI напоминает, что неделю назад отдыхающие по номеру 112 сообщили, что видят в море большое черное пятно, они думали, что это загрязнения, дизельное топливо или другое вещество.