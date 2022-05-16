После продления Беларусью безвизового режима политики думают предупредить ездящих туда жителей Литвы

"Без сомнения, при трехкратном увеличении потоков из Литвы в три раза возрастает риск того, что поедет человек, который не мог бы туда поехать, что поедет человек, чьими слабостями или другими деталями жизни воспользуются, и он может оказаться уязвимым", - сказал в понедельник журналистам в Сейме председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

"Пока нет апокалиптических случаев, чтобы загорелись красные лампочки, но риски есть, нужно их контролировать. Думаю, стоит подумать о некой социальной кампании", - сказал он.

Этот вопрос обсуждался в понедельник во время рассмотрения КНБО отчета об оценке угроз национальной безопасности, представленного разведывательными службами.

Кащюнас не исключил, что решение Беларуси о продлении безвизового режима также может быть связано и с интересами спецслужб.

После того как в середине апреля Минск объявил о введении на месяц безвизового режима для граждан Литвы и Латвии, Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупредил, что российские и белорусские спецслужбы предпринимают более активные действия по вербовке приезжающих граждан Литвы.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев заявил в понедельник, что количество людей, направляющихся из Литвы в Беларусь, увеличилось в три раза с момента объявления об отмене виз.

По его словам, в апреле, до введения этого режима, в соседнюю страну ежедневно выезжало в среднем до 450 человек, включая водителей грузовиков, а в мае этот поток достиг 1500 человек.

По словам главы СОГГЛ, литовцы утверждают, что едут за покупками и заправиться горючим.