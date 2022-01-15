После призывов испортить 16 февраля планируется ответ

На это ответил бывший советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас, который предлагает 16 февраля собраться семьям и показать, какая Литва на самом деле.
"Находившийся под следствием за коррупцию бывший руководитель Партии труда сейчас организует повторение сценария 13 января на 16 февраля. Принцип ясен - сделать важные для страны даты сценой для своих антигосударственных акций. Для кого-то бесплатная экскурсия в столицу, для кого-то - способ выпустить пары, покричать, посвистеть, для кого-то попытка проложить дорогу в парламент.
Люди спрашивают, куда смотрит ДГБ, но ДГБ тут не поможет. Каждый волен протестовать, и только от уровня приличия человека зависит, какие дни и поводы он для этого выбирает. Я подумал, а что было бы, если бы мы все 16 февраля пришли на ул. Пилес или в другие места с семьями, с друзьями, детьми и показали, какая Литва на самом деле.
"Целлофановых" собралось меньше 1000. Они устроили юмористическое шоу с Закараускасом и Вижасом, после которого разъехались по домам. Могут ли на 16 февраля прийти десятки тысяч людей и просто отпраздновать государственность и свободу? Может ли государство сделать больше праздника, улыбок, музыки, меньше долгих выступлений политиков в этот день?", - писал Малинаускас.
С ним согласен и обозреватель Паулюс Гритенас, который считает, что гражданское общество должно расшевелиться и не давать нескольким тысячам людей, организованных антигосударственными деятелями, прикрываться именем народа или общества.
"Я сам настроен выйти и участвовать в праздновании этих дней, приглашаю всех друзей, надеюсь, что так поступят и другие сознательные люди и призовут не только в виртуальном пространстве, но и в реальном, показать, что ревущая банда - это всего лишь горстка в море рациональных граждан. Часто мы теоретически говорим о том, пошли бы мы, если бы сейчас что-то случилось. Так не надо ждать, когда случится, надо идти и показать, что мы понимаем значимость тех дней и высказываем в них уважение не власти, а преемственности государства и свободы?", - писал Гритенас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Омикрон" вызывает легкие симптомы, но отличается одной особенностью (4)
Штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Он...
Глава Минфина предлагает со следующего года ввести всеобщий налог на недвижимость в Литве (49)
Глава Минфина Гинтаре Скайсте предлагает со...
После призывов испортить 16 февраля планируется ответ (33)
Через несколько дней после 13 января появились...
Виктор Воронцов. Путеводитель по адовым русскоязычным группам литовского сегмента ФБ. Что с ними делать? (191)
Вообще , в русскоязычном литовском ФБ сегменте есть два...
Врач рассказала, при каких симптомах ковида надо срочно обращаться за помощью (7)
В пятницу в Литве сообщили о 3947 новых случаях...