После приятных выходных – перемены: станет жарче, но пойдут дожди

Осадков не ожидается. Будет по-летнему тепло, воздух прогреется до 22–26 градусов тепла, местами до 27 градусов.

В четверг ночью установится зона высокого атмосферного давления, поэтому ночь будет малооблачной, местами ясной. Осадков не ожидается. Ночью будет 10–15 градусов тепла, теплее будет на Куршской косе - 16–18 градусов.

В четверг днем будет солнечно и без осадков. Облачность будет невысокой. Воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.