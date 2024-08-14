2024.08.14 07:59

После приятных выходных – перемены: станет жарче, но пойдут дожди

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Pakruojo dvaro nuotr.

В среду днем Литва окажется в зоне действия антициклона. Зона высокого атмосферного давления обусловит малооблачную погоду, у моря будет ясно.

Осадков не ожидается. Будет по-летнему тепло, воздух прогреется до 22–26 градусов тепла, местами до 27 градусов.

В четверг ночью установится зона высокого атмосферного давления, поэтому ночь будет малооблачной, местами ясной. Осадков не ожидается. Ночью будет 10–15 градусов тепла, теплее будет на Куршской косе - 16–18 градусов.

В четверг днем будет солнечно и без осадков. Облачность будет невысокой. Воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

В конце недели вернутся небольшие дожди, однако будет жарко. В пятницу и в субботу воздух прогреется до 30 градусов.

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