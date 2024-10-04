После приятных выходных – хорошие новости: ждет теплая, хоть и дождливая погода

В ночь на субботу усилится зона высокого атмосферного давления. На севере будет немного облаков, поэтому там будет прохладнее. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман. В большинстве районов будет 4-9, на севере 1-3 градусов тепла. На севере ожидаются заморозки до 0-4 градусов.
В выходные погода будет сухой и приятной. В субботу днем в небе будет появляться солнце. Осадков не ожидается. Днем будет 10-15 градусов тепла.
В ночь на воскресенье антициклон продвинется на восток, однако Литва еще останется в зоне его влияния. Вероятность осадков невелика. Температура ночью составит 1-6, на юго-востоке 8 градусов тепла. Местами ожидаются заморозки до 5 градусов тепла.
В воскресенье днем погода начнет меняться, с юга придет новый циклон. Во второй половине дня на юго-востоке начнутся осадки, в других районах будет сухо. Днем будет 10-15 градусов тепла.
В понедельник циклон по-прежнему обусловит дождливую погоду. Ночью на большей части территории Литвы пройдут дожди. Ночью будет 2-7 градусов тепла, а на северо-западе возможны заморозки до 3 градусов тепла.
В понедельник днем погода улучшится. Во многих районах ожидаются прояснения, дожди пройдут только на северо-востоке. Днем будет 11-16 градусов тепла.
Во вторник снова ожидаются осадки. И днем и ночью пройдут дожди. Ночью будет 3-8, днем 12-17 градусов тепла.
В середине недели будет тепло, но по-прежнему ожидаются осадки.