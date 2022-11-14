После приятного начала недели погода резко изменится

Во вторник антициклон уйдет, уступив место циклону. Будет пасмурно. На севере и на востоке страны ожидается небольшой дождь или морось. Ночью местами образуется туман. Ночью будет 2–7 градуса тепла. Днем придет холодный атмосферный фронт. Теплее будет в первой половине дня - 5–10 градусов, а во второй половине дня похолодает, начиная с северных районов.
В среду ночью уходящий циклон принесет осадки на востоке и на юге страны. Днем прогнозируют первый снег. Ночью будет от 1 градуса мороза на востоке до 4 градусов тепла у моря. Днем будет всего 1–4 градуса тепла, только у моря воздух прогреется до 6 градусов.
Небольшие осадки, в основном в виде снега, прогнозируют и в четверг ночью. В низких местах возможен гололед, поскольку ночью будет 0-5 градусов мороза. В четверг днем Литва попадет в зону действия холодного скандинавского антициклона. Давление поднимется, станет больше прояснений, вероятность осадков будет невелика. На северо-востоке страны будет около 0, на юго-западе чуть выше нуля, на Куршской косе – около 3 градусов тепла.
В пятницу антициклон обусловит более ясную и сухую погоду. Ночью будет 2–7 градусов мороза, а днем около 0.
Антициклон не уйдет и в выходные дни, будет сухо и спокойно. По ночам станет еще холоднее, а днем будет около 0.
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