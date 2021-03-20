Некоторые люди, приглашенные на прививку, отказываются прививаться вакциной AstraZeneca. Правда, есть немало людей из других приоритетных групп, которые звонят и интересуются возможностью привиться любой вакциной, включая AstraZeneca.

Временно вакцинацию этой вакциной приостановил ряд стран Европы, включая Литву.

Однако с пятницы процесс вакцинации возобновился. Об этом министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщил в четверг вечером, после появления выводов Европейского агентства лекарственных средств, которое указало, что вакцина эффективна и безопасна.

Несмотря на возобновление вакцинации, в центрах остается немало неиспользованных доз вакцины AstraZeneca.

Пресс-секретарь Минздрава Юлиянас Галишанскис сказал Delfi, что из доставленных в Литву 120 500 доз AstraZeneca использованы 77 900.

Для сравнения: из 299 700 доз Pfizer/Biontech использовано 288 500, а из 39 600 Moderna - 23 500.

"За день делают примерно по 5000 прививок вакциной AstraZeneca. Если бы не остановили вакцинацию на два дня, то привили бы на 10 000 больше", – сказал Галишанскис. Он пока не мог сказать, как люди реагируют на вакцину, данные министерство получит только завтра.

Скептическое отношение к AstraZeneca отметила глава Центра первичной медицинской помощи Тельшяйского района Лайма Юрите-Закараускене. В Тельшяй пока эту вакцину не используют, ею начнут прививать со вторника.

В пятницу прививали вакцинами Cominarity и Moderna, которых осталось немного.

Юрите-Закараускене заметила, что люди старше 65 лет чаще всего хотят прививаться не AstraZeneca, а любой другой вакциной.

"Когда приглашают прививаться, некоторые говорят, что "страшную" вакцину не хотят", – сказала директор.

Правда, не все пожилые люди знают, какой вакциной их привили. Другие приходят с бумажкой, на которой написано Cominarity, уточняют, чья это вакцина.

Юрите-Закараускене сказала, что никто людей не заставляет прививаться той вакциной, которой они прививаться не хотят. Но не все настроены против AstraZeneca. Люди звонят, спрашивают о возможности как можно скорее привиться любой вакциной.

Юрите-Закараускене считает, что люди начнут доверять AstraZeneca, когда ясно скажут, что она безопасна. Улучшить репутацию вакцины поможет и решение руководства страны привиться этой вакциной.

"Людям важно видеть, что ею прививаются руководители страны, что ее насильно не навязывают. Ведь сейчас многие говорят, если вакцина такая безопасная, почему сами не прививаются? Поэтому решение руководства прививаться этой вакциной - верное, я считаю", – не сомневалась собеседница.

По словам представителя отдела соцобеспечения Биржайского муниципалитета Кястутиса Книзикявичюса сказал, что в их муниципалитете пока не возобновлена вакцинация вакциной AstraZeneca.

На этой неделе используем только Pfizer", – сказал он.

В Биржайском районе AstraZeneca стала нежелательной, когда в СМИ появились сообщения о том, что вакцинацию этой вакциной стали приостанавливать в разных странах Европы.

Уже тогда за неделю отказались 70 человек, по 20 или больше в день. Найти желающих прививаться было сложно", – сказал он.

Большинство отказывалось от вакцины AstraZeneca, но прививаться другой люди хотели.

В Швенченском районе жители также не горят желанием прививаться вакциной AstraZeneca. Приостановка вакцинации повлияла на настроение людей и подорвала доверие.

Директор администрации муниципалитета Швенченского района Йовита Руденене сказала, что в среду у них планировали привить 28 человек. Но после приостановки, планы пришлось изменить.

После этого, по ее словам, изменилась и позиция тех, кто хотел прививаться этой вакциной, люди сказали, что будут ждать другую вакцину.

"Мы звонили тем, кто хотел прививаться этой вакциной. Одни согласны, а другие ждут другую вакцину. Но пока еще есть те, кто согласен, не видят разницы. Мы активно обзваниваем жителей старше 65 лет. Если отказываются, просим их ждать другую", – сказала Руденене и прибавила, что есть те, кто категорически отказывается прививаться AstraZeneca.

Но есть и те, кто смело прививается и потом делится своим опытом в социальных сетях. Руденене сказала, что если не соберут желающих из приоритетных групп, то постараются найти их среди госслужащих.