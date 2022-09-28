Решение разрешить продажу алкоголя не крепче 15% одобрила и оппозиция, однако Карбаускис по традиции взвалил всю ответственность на правящих.

"Единственная логика – они уничтожают все, что было направлено против алкоголя. Это сделано для их электората, который хочет, чтобы алкоголь был в свободном доступе", – сказал депутат.

Он критиковал заявление, что такое решение поможет найти компанию, которая сможет предоставлять услуги кафе в парламенте.

По подсчету политика, чтобы такой компании было выгодно покупать лицензию, в парламенте должны выпивать очень много алкоголя.

"Это решение идет вразрез со здравым смыслом. Если говорят, что алкоголь нужен, чтобы мотивировать кого-то на предоставление услуг, то это наводит на мысль, что алкоголь будут употреблять в большом количестве", – сказал Карбаускис.

А это ведет к единственному выводу – если у депутатов будет доступ к алкоголю на работе, они сопьются.

"Иной логики не вижу", – сказал политик.

"Будут пить те, кто работает в парламенте, вопрос, когда они будут пить? В рабочее время!", – заметил Карбаускис, прибавив, что обычно среди посетителей парламента не бывает большого количества потенциальных выпивох.

"Кто сюда обычно приходит? Это школьники и люди старшего возраста", – заметил он, сказав, что "крестьяне" останутся на позициях трезвенников.

"За "крестьян" я могу ручаться – наши люди пить не будут", – сказал Карбаускис.

Предложение разрешить продажу алкоголя в парламентском кафе для привлечения арендатора вынес канцлер Модестас Гелбуда. Правление парламента 28 сентября одобрило такое решение.

Сейчас в парламенте нет кафе, проводится конкурс, ищут потенциального поставщика услуги.

Напомним, что в 2016 г., когда в парламенте доминировали "крестьяне", правление парламента отменило продажу алкоголя в парламентском кафе. Такое же решение принималось и в 2008 г. по инициативе тогдашнего спикера парламента Арунаса Валинскаса.