После принятого парламентом решения предлагается каждый день проверять депутатов на трезвость

Раньше депутаты включали для обогрева кабинетов кондиционеры, но сейчас они выключены.

Депутат Кястутис Мажейка сказал, что в его кабинете температура ниже 20 градусов. Не согреешься и зимой - парламент решил экономить и поддерживать в помещениях температуру не больше 19 градусов. Еще одно решение правления – вернуть в парламентское кафе алкоголь.

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"Человек может интерпретировать это так - вместо отопления, будет греться алкоголем", – заметил Мажейка.

Решение о возвращении алкоголя было принято после обращения канцлера - нет желающих снять в аренду помещение для парламентского кафе. Депутаты приносят еду из дома. Предполагается, что если в кафе разрешат продавать алкоголь, то найдутся желающие предоставлять услуги общепита в парламенте. Правление парламента поддержало просьбу канцлера, при голосовании воздержался только "крестьянин" Йонас Ярутис.

Представитель "крестьян" Аурелиюс Верига оценил принятое решение просто: "Ну и дураки". Он спросил, какой пример парламент демонстрирует обществу.

"Я в свою очередь предлагают сделать следующее – оборудовать у двери алкотестер. Дышать в него на входе и на выходе", – предложил политик.

Некоторые поддерживают эту идею.

"Перед входом в зал заседаний должно быть какое-то устройство в виде алкотестера", – сказал Мажейка.

Во время работы парламента прошлого созыва алкотерстер потребовался, на трезвость журналисты проверили депутата Линаса Бальсиса, в его организме было 1,82 промилле.

Однако вряд ли алкотестер в парламенте установят.

"Я не думаю, что надо разыгрывать детский сад", – сказал вице-спикер Витаутас Миталас.

Например, в 2008 году соцдем Гинтаутас Миколайтис после вопросов журналистов, не пьян ли он, спрятался на балконе, куда могут пройти и журналисты.

"Я пью лекарство от зубной боли", – сказал он.

Тогдашний вице-спикер Видас Гедвилас сказал, что он проверил бы политика, если бы у него был алкотестер. В тот же год в парламентском кафе запретили продавать алкоголь. Такое решение принял тогдашний спикер Арунас Валинскас, тогда это решение поддержали и консерваторы.

"Один совершенно пьян, пара с хорошим запашком - слушают доклад правительства. Поэтому я еще раз прошу правление парламента, от имени фракции – запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах парламента", – обратился тогда консерватор Антанас Матулас.

Миталас считает, что не надо изображать святош.

"Может, кто-то и оступится, но, я думаю, здесь в парламенте все увидят, если подобное случится", – сказал он.

На вопрос, кого из политиков, или политиков какой фракции он подозревает, Миталас отвечать не стал.

"Либералы, либералы, если что, сразу против либералов. Это была моя идея, вернуть алкоголь", – сказал либерал Эугениюс Гентвилас.

По его словам, ненормально, что в таком учреждении как парламент, нельзя поесть и выпить бокал вина. Мало того, это запрещено.

"Например, в странах средиземноморской культуры нормально выпивать бокал вина или пива в обед, это нормально", – сказал Гентвилас.

"Пусть они туда и едут, это не наша культура. У нас бывали печальные истории", – ответил Верига.

В парламенте разрешено продавать алкоголь крепостью до 15 градусов.