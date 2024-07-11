После предупреждений о шквале – подробный прогноз: где ожидаются грозы, и что ждет в выходные

„В четверг после обеда к Литве подойдет зона осадков, которая принесет неспокойную погоду. В большинстве районов сегодня пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами осадки будут сильными, кое-где ожидается град, шквальный ветер до 15–20 м/с, местами до 21–25 м/с.

Днем будет 29–34 градуса тепла. Теплее будет на юге и на юго-западе. На западе будет прохладнее – 24–28 градусов тепла“, – сказала синоптик.

По словам Далинкявичюте, сильные дожди ожидаются на юго-западе страны, менее обильные осадки будут на западе.

„Меньше осадков будет в Утене, Вильнюсе. В других районах ожидаются осадки разной степени интенсивности. Будут идти дожди с грозами“, – делилась синоптик.