После предупреждений о шквале – подробный прогноз: где ожидаются грозы, и что ждет в выходные

„В четверг после обеда к Литве подойдет зона осадков, которая принесет неспокойную погоду. В большинстве районов сегодня пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами осадки будут сильными, кое-где ожидается град, шквальный ветер до 15–20 м/с, местами до 21–25 м/с.
Днем будет 29–34 градуса тепла. Теплее будет на юге и на юго-западе. На западе будет прохладнее – 24–28 градусов тепла“, – сказала синоптик.
По словам Далинкявичюте, сильные дожди ожидаются на юго-западе страны, менее обильные осадки будут на западе.
„Меньше осадков будет в Утене, Вильнюсе. В других районах ожидаются осадки разной степени интенсивности. Будут идти дожди с грозами“, – делилась синоптик.
В пятницу погода также будет неспокойной.
„Во многих районах пройдут летние ливни с грозами. Наибольшая вероятность гроз - на севере страны, там дожди будут сильными. Ночью будет 16–21 градус тепла.
Днем погода улучшится – дожди пройдут лишь местами. Дожди, местами с грозами пройдут в основном на востоке страны.
Днем будет 25–30 градусов тепла, на западе 22–24 градуса“, – сказала Далинкявичюте.
По ее словам, в выходные погода будет неспокойной.
„Похоже, ночь на субботу будет приятной,небольшие дожди пройдут местами на западе страны. Днем местами пройдут небольшие ливни, ожидаются грозы, возможны сильные дожди.
В ночь на субботу будет 16–21 градус тепла. Днем будет теплее - 29–34 градуса. Правда, на западе будет немного прохладнее - 25–28 градусов“, – сказала синоптик.
„В воскресенье и ночью и днем осадки возможны лишь местами. Ночью еще возможны грозы. Днем их вероятность будет невелика. Ночью будет 16–21 градус тепла. Днем снова 25–30 градусов. У моря будет прохладнее - 23 градуса“, – сказала Далинкявичюте.
Немного прохладнее будет и в начале следующей недели, но все же будет по-летнему тепло.
„Будет 25–28 градусов“, – заметила специалист.