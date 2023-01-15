После пожара на газопроводе появилась важная информация для водителей

"Участок дороги около деревни Валакекяй уже открыт. Скорость движения ограничена, будьте внимательны!", – сообщил он.

Delfi напоминает, что взрыв произошел в пятницу, 13 января, в 16.57 ч.

Полиция сообщила, что в Пасвальском районе, в деревне Пасвалё Венкемис, на ул. Йонишкелё, произошел взрыв на газопроводе, появился столб пламени высотой 50 м. Было решено эвакуировать 200 жителей.

На месте происшествия разведка проводилась с помощью дрона. Оперативно была создана команда из полиции, работников ESO, представителей Amber Grid и пожарных-спасателей. Во время пожара расплавились защитные пластиковые трубы кабелей. К счастью, люди во время происшествия не пострадали.

Через несколько часов пожар потушили, однако представители службы еще долго дежурили на месте происшествия. Работы были завершены в 22 ч.

Представители Amber Grid сообщили, что газ перестал гореть через 4 часа после взрыва.

Гендиректор Amber Grid Нямунас Бинкис сказал, что по газопроводу, на котором произошел взрыв, газ поступал в северную часть Литвы и в Латвию. Поставки газа ненадолго были ограничены, тем же вечером поставки газа в Латвию возобновились.

"Мы оцениваем нанесенный ущерб и количество газа, сгоревшего во время утечки. В субботу на месте происшествия работали службы охраны природы, они брали образцы грунта, измерили размеры выгоревшей территории", – сказала Delfi Лаура Шебекене, глава коммуникации Amber Grid.

По ее словам, не забыли и о хозяине земли, в субботу с ним беседовали.

"В субботу мы встречались с хозяином земли. Был подсчитан ущерб, он будет возмещен", – сказала Шебекене.