После пожара на газопроводе появилась важная информация для водителей

"Участок дороги около деревни Валакекяй уже открыт. Скорость движения ограничена, будьте внимательны!", – сообщил он.
Delfi напоминает, что взрыв произошел в пятницу, 13 января, в 16.57 ч.
Полиция сообщила, что в Пасвальском районе, в деревне Пасвалё Венкемис, на ул. Йонишкелё, произошел взрыв на газопроводе, появился столб пламени высотой 50 м. Было решено эвакуировать 200 жителей.
На месте происшествия разведка проводилась с помощью дрона. Оперативно была создана команда из полиции, работников ESO, представителей Amber Grid и пожарных-спасателей. Во время пожара расплавились защитные пластиковые трубы кабелей. К счастью, люди во время происшествия не пострадали.
Через несколько часов пожар потушили, однако представители службы еще долго дежурили на месте происшествия. Работы были завершены в 22 ч.
Представители Amber Grid сообщили, что газ перестал гореть через 4 часа после взрыва.
Гендиректор Amber Grid Нямунас Бинкис сказал, что по газопроводу, на котором произошел взрыв, газ поступал в северную часть Литвы и в Латвию. Поставки газа ненадолго были ограничены, тем же вечером поставки газа в Латвию возобновились.
"Мы оцениваем нанесенный ущерб и количество газа, сгоревшего во время утечки. В субботу на месте происшествия работали службы охраны природы, они брали образцы грунта, измерили размеры выгоревшей территории", – сказала Delfi Лаура Шебекене, глава коммуникации Amber Grid.
По ее словам, не забыли и о хозяине земли, в субботу с ним беседовали.
"В субботу мы встречались с хозяином земли. Был подсчитан ущерб, он будет возмещен", – сказала Шебекене.
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