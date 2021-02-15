15 февраля ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадков не ожидается. Местами ожидается гололед. Ночью будет 11–16, местами 7–10 градусов мороза, днем 3–8, у моря 0–2 градуса мороза.
16 февраля особых осадков не ожидается. Ночью будет 12–17, на западе 9–11, на востоке местами 18–20 градусов мороза, днем будет 4–9, на западе 1–3 градуса ниже нуля.
17 февраля местами пройдет небольшой снег. Ночью будет 11–16, местами 17–19 градусов, днем 4–9 градусов ниже нуля.
18 февраля особых осадков не ожидается. Ночью будет 13–18, на северо-востоке 19–21 градусов мороза, днем будет 7–12 градусов ниже нуля.
19 февраля вероятность осадков невелика. Ночью будет 15–20, местами 21–23 градусов ниже нуля, днем 7–12 градусов мороза.
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