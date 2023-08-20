После посещения палангского кафе – ожоги на ногах: версии клиента и администрации не совпадают

В редакцию Delfi обратилась женщина и рассказала свою историю.

"В воскресенье, в обед, официант пролил кипяток мне на ногу. Я понимаю, что это было сделано ненамеренно, но то, что было потом, меня потрясло", – сказала женщина.

По ее словам, официант не извинился, не сказал ни слова, а просто убежал, ничего не сказал своим коллегам, не попросил помощи. Позже он вернулся к столику, вытер пролитый чай и вел себя так, как будто ничего не произошло.

"Мне самой пришлось просить лед у его коллеги. Она пыталась помочь, принесла средство от ожогов, но его срок годности истек, аптечки в кафе не было", – рассказала женщина.

Мало того, по ее словам работники Vaidilutė ей даже не предложили оплатить счет за обед.

"Представьте, вы сидите с ожогом на ноге, волдыри образовались, от боли не знаете, что делать, а вам приносят обед, который вы не можете есть, отпуск испорчен, а тут еще и счет приносят. Как компенсацию предложили пирожное", – возмущалась читательница Delfi.