После посещения палангского кафе – ожоги на ногах: версии клиента и администрации не совпадают

В редакцию Delfi обратилась женщина и рассказала свою историю.
"В воскресенье, в обед, официант пролил кипяток мне на ногу. Я понимаю, что это было сделано ненамеренно, но то, что было потом, меня потрясло", – сказала женщина.
По ее словам, официант не извинился, не сказал ни слова, а просто убежал, ничего не сказал своим коллегам, не попросил помощи. Позже он вернулся к столику, вытер пролитый чай и вел себя так, как будто ничего не произошло.
"Мне самой пришлось просить лед у его коллеги. Она пыталась помочь, принесла средство от ожогов, но его срок годности истек, аптечки в кафе не было", – рассказала женщина.
Мало того, по ее словам работники Vaidilutė ей даже не предложили оплатить счет за обед.
"Представьте, вы сидите с ожогом на ноге, волдыри образовались, от боли не знаете, что делать, а вам приносят обед, который вы не можете есть, отпуск испорчен, а тут еще и счет приносят. Как компенсацию предложили пирожное", – возмущалась читательница Delfi.
"На самом деле ей пытались оказать помощь, много всего предложили, включая обед в подарок, но она от всего отказалась. Мы не открещиваемся от вины, официант пролил чай, иногда так случается, ничего не поделаешь", – сказала представитель Vaidilutė.
По ее словам, с пострадавшей женщиной кафе до сих пор общается посредством электронных писем и пытается согласовать вопрос компенсации, однако некоторые требования клиента удивляют.
"Она требует, чтобы мы заплатили за операцию по удалению шрама с помощью лазера. Но, постойте, этот инцидент имел место несколько дней назад, еще нет и не может быть никаких шрамов. Женщина просто ушла, от всего отказалась, а сейчас требует денег", – сказала представитель кафе Мартина.