После по-зимнему приятных выходных снова наступит оттепель

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В субботу погоду в Литве обусловит небольшая и не очень активная зона низкого атмосферного давления, над страной пройдет атмосферный фронт.

На западе Литвы небо заволокут густые облака, а на востоке время от времени возможны прояснения. На западе местами выпадут небольшие осадки. Прогнозируют гололед. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье местами возможны небольшие осадки, гололед. Возможен туман. Утром будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на востоке местами 5–10 градусов мороза.

В воскресенье днем ситуация не изменится. Местами возможны небольшие осадки. Будет скользко. После обеда от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

По нынешним данным, в начале следующей недели осадков будет меньше, усилится ветер, по ночам будет чуть ниже нуля, местами - немного выше нуля, днем будет выше нуля.

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