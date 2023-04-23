В ночь на понедельник начнутся перемены. С запада придет несущий осадки атмосферный фронт. Во второй половине ночи дожди местами пройдут на западе страны. Ночью будет 5-10 градусов тепла.
В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе, пройдет небольшой дождь. Усилится ветер. Несмотря на дождь и ветер, днем будет тепло - 17-22 градусов выше нуля.
В другие дни осадков будет больше, станет прохладнее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Священник, которого называют Джеймсом Бондом, святошу не разыгрывает: у него есть свое мнение о целующих перстни
Раньше рядовые жители мало знали о жизни священников....
Такого дела не видела и Инспекция по труду: вильнюсец уверяет, что его уволили за частые посещения туалета
Вильнюсец , который три месяца назад трудоустроился в...
После аварии на теплотрассе в Вильнюсе восстановили поставки горячей воды
Крупнейший в Литве поставщик отопления и горячей воды...
Валуявичюс сообщает, что к финишу он придет на день позже, чем планировал
Путешественник Ауримас Валуявичюс в социальной сети...
После по-летнему теплых выходных ожидаются перемены
В воскресенье днем погоду в Литве обусловит поле...