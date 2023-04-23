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В воскресенье днем погоду в Литве обусловит поле высокого атмосферного давления, ожидается теплая и солнечная погода. Прогнозируют переменную облачность, немного больше облаков будет на востоке страны, на западе солнца будет больше. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
После по-летнему теплых выходных ожидаются перемены
© ELTA / Andrius Ufartas

В ночь на понедельник начнутся перемены. С запада придет несущий осадки атмосферный фронт. Во второй половине ночи дожди местами пройдут на западе страны. Ночью будет 5-10 градусов тепла.

В понедельник днем ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе, пройдет небольшой дождь. Усилится ветер. Несмотря на дождь и ветер, днем будет тепло - 17-22 градусов выше нуля.

В другие дни осадков будет больше, станет прохладнее.

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