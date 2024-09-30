2024.09.30 14:39

После первых заморозков – прогноз синоптика: уже ясно, каким будет начало октября

 
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ru.DELFI.lt
Rudenėjantis Vilnius
Rudenėjantis Vilnius
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Последние дни сентября напомнили, что на дворе осень. В понедельник в некоторых районах Литвы были зафиксированы первые заморозки. Первая неделя октября особых холодов не принесет, дни еще будут теплыми, зато ночи будут осенними. На большей части территории страны снова ждут заморозки.

Специалисты Литовской гидрометеорологической службы сообщают, что в первый раз этой осенью минувшей ночью фиксировались заморозки.

„Самые сильные заморозки на поверхности почвы фиксировались (на высоте до 5 см):

в Казлу Руде – -5,4°C;

в Шакяй и Таураге – -4,3°C;

в Паневежисе – -4,2°C;

в Шяуляй– -4,1°C.

Самые сильные заморозки в воздухе (на высоте 1,5 м) фиксировались:

в Казлу Руде – -2,1°C

в Шакяй – -1,4°C

в Акмяне – -0,9°C

в Шилуте и Юрбаркасе – -0,6°C“, – сообщают синоптики.

Синоптики отметили, что в понедельник вероятность осадков невелика. Днем будет 11–16 градусов тепла.

Синоптик ЛГМС Витаутас Паташюс сказал Delfi, что в ближайшую ночь снова в большинстве районов ожидаются заморозки.

„Немного выделяются юго-восточные районы – Вильнюсский и Укмергский округ, здесь вероятность заморозков будет ниже. На остальной части территории прогнозируют заморозки 0-5 градусов.

Во вторник уже в большинстве районов возможны дожди, поэтому сильного похолодания не будет. Конечно, и особого тепла уже не будет, однако в среду-четверг уже потеплеет. В ночь на пятницу снова возможны заморозки“, – сказал Паташюс.

Lietus

По его словам, нельзя сказать, что начало октября будет очень теплым, поскольку ночи будут холодными, но днем температура будет еще достаточно высокой.

„Завтра будет 7-12, а в среду уже 9-14 градусов тепла. А 4 октября днем будет 16 градусов выше нуля. Иными словами, дни будут теплыми, но дождливыми.

Если ночи будут ясными, ожидаются заморозки“, – сказал Паташюс.

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