После перерыва вновь не фиксировалось попыток незаконного пересечения границы Литвы

По сообщению СОГГЛ, это уже седьмые подобные сутки в декабре и восьмые с 3 августа, когда СОГГЛ получила право не впускать иностранцев, пытающихся попасть в Литву незаконным путем.

Ни один мигрант не пытался попасть в Литву из Беларуси 7, 10, 14–16 декабря.

Во вторник также не было мигрантов, впущенных по гуманитарным причинам. На белорусской стороне, у Варенского района Литвы, во вторник вечером была запущена сигнальная ракета.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Одни и те же люди пытались пересечь границу несколько раз.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.