После перемен перекресток запрограммирован на ДТП: из-за хаоса путаница началась и в муниципалитете

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Эксперты постоянно подчеркивают важность знаков на дорогах, особенно там, где наблюдаются изменения. Однако на практике это не поможет избежать хаоса. Столичные водители уже некоторое время теряются, когда попадают на перекресток ул. Альгирдо и Панерю. Там есть обозначение, что ул. Альгирдо – улица с односторонним движением, однако те, кто едет по улице Панерю и хотят свернуть на ул. Гележинкелё, не видят никаких знаков, свидетельствующих о том, что поворот запрещен.
Eismas Algirdo gatvėje
Eismas Algirdo gatvėje
© Vilniaus miesto savivaldybė

Водители не скрывают, что разметка на этой улице вводит в заблуждение - заявлено, что движение одностороннее на всей улице Альгирдо. Но недавно знак убрали, и водители на ул. Панерю никакой информации об этом не видят, нет знака "Кирпич".

Инструктор Ольга Жидовленкова рассказала, что ситуация на этом перекрестке опасная, водители привыкли, что движение на Альгирдо одностороннее, поэтому смело поворачивают с ул. Панерю направо, а потом замечают, что обе полосы заняты. Она напомнила, что ранее здесь движение было двусторонним, потом его изменили на одностроннее.

Сейчас, по ее словам, непонятно, что делать водителям - на картах это улица с односторонним движением, но знака "Одностороннее движение" нет, поворот направо не запрещен.

Eismas Algirdo gatvėje
Eismas Algirdo gatvėje
© Google Maps

"Ситуация опасная, бывают даже конфликты. Я ехала с учеником и сама растерялась, думала, ученик не заметил знак "одностороннее движение", но увидела, что таких знаков нет", – удивлялась инструктор.

Она рассказала, что даже после того, как удается безопасно повернуть, появляется препятствие - на дороге стоят припаркованные автомобили (на ул. Альгирдо). Эти машины мешают тем, кто едет в сторону ул. Гележинкелё.

Eismas Algirdo gatvėje, sustatyti automobiliai
Eismas Algirdo gatvėje, sustatyti automobiliai
© Skaitytojos nuotr.

12 мая муниципалитет сообщал, что на ул. Альгирдо движение будет односторонним, появятся места для парковки. На ул. Альгирдо появилась велодорожка, сообщил представитель муниципалитета Антон Никитин.

Однако сообщение было такое: "Движение по ул. Альгирдо будет обратным движению на ул. Миндауго. Одностороннее движение планируется на участке между ул. Панерю и А.Вивульскё, оставляют возможность реорганизации движения в двустороннее, если в этом будет необходимость".

Delfi связался с представителем муниципалитета Айрине Скистиме. Сначала она сказала, что на ул. Альгирдо движение одностороннее, а потом уточнила – на участках от ул. Гележинкелё до Панерю и от А.Вивульскё до Й.Басанавичаус движение двустороннее. На остальной части улицы - движение одностороннее. По этой причине и убрали знак "одностороннее движение".

Eismo Algirdo gatvėje schema
Eismo Algirdo gatvėje schema
© Vilniaus miesto savivaldybė

"Коллеги заметили, что водители удивлены, поэтому вскоре установят один знак - двустороннее движение", – сказала Скистиме.

Берегитесь мошенников

Жидовленкова обратила внимание на то, что на практике, если меняется порядок движения, используется соответствующий знак, водителей призывают быть внимательнее. В этом случае знаки не установили.

Įspejamasis ženklas apie eismo pakeitimus
Įspejamasis ženklas apie eismo pakeitimus
© Skaitytojos nuotr.

Она заметила, что такими ситуациями часто пользуются "охотники" за страховыми выплатами. Они намеренно совершают ДТП, чтобы получить страховку.

"Как я говорила, люди едут по первой и второй полосе, хотя вторая полоса стала встречной. Это идеальный сценарий для охотников за выплатами, поэтому важно информировать водителей о переменах", – слазала Жидовленкова.

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