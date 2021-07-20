"На этой неделе будет прохладнее и спокойнее. Обильных осадков не ожидается, только в среду над многими районами пройдет атмосферный фронт. Во многих районах пройдут небольшие дожди", – сказала синоптик.

По ее словам, на этой неделе будет прохладнее, но по-летнему тепло.

"На этой неделе будет 22-27 градусов тепла. В четверг и в пятницу может быть до 28. Но в понедельник-вторник снова может вернуться жара, будет 30-31 градус. Ни, кажется, на этот раз зной надолго не задержится", - сказала она.

Каким будет оставшееся лето?

"Вероятно, идет более привычное нам лето. Но опять-таки, в ближайшие недели будет теплее, чем обычно бывает в Литве. В последние недели и в июне у нас было жарче, чем обычно бывает в Литве. <...>. Были волны зноя, тропические ночи, что для Литвы нехарактерно, это скорее аномалия, чем литовское лето", - поделилась Гечайте-Чеснулявиче.

По ее словам, это лето показало, что такое глобальное потепление, и что это происходит не где-то там, но и в Литве.

"Большое количество тропических ночей было нехарактерным, чаще они бывали на взморье, но этим летом такое явление фиксировалось по всей Литве", - сказала синоптик.

По ее словам, климатологическое лето становится длиннее, начинается раньше.

"Оно удлиняется как за счет весны, так и за счет осени. Еще одна тенденция - бывает больше жарких дней и меньше холодных. Летом становится больше летних ночей", - рассказала Гечайте-Чеснулявиче.