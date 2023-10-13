После парализовавших работу школ угроз призыв министра: будьте готовы

"Было около 900 ложных сообщений. Прошу общество соблюдать спокойствие, не паниковать", – сказала Билотайте.
По ее словам, в МВД прошло несколько совещаний, на которых обсудили алгоритмы реагирования на такие сообщения.
По словам Билотайте, Департамент полиции в пятницу подготовит алгоритмы реагирования для учреждений.
"Я публично обращаюсь к учреждениям, ведомствам (с просьбой) пересмотреть планы эвакуации, внимательно их переоценить и быть в состоянии готовности", – сказала министр.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что большая часть писем с угрозами была на русском языке. Часть школ и детских садов после поступления угроз эвакуировала детей и работников, информировала родителей, детей отпустили домой.
Полиция в фейсбуке сообщает, что письма в образовательные учреждения - это централизованная атака.
"Вероятно, это централизованная атака, цель которой - нарушение работы служб. Мы работаем напряженно, ездим на все объекты, проверяем их, пока никаких бомб и подобных вещей не нашли. Просим людей не паниковать, вести себя спокойно, выполнять требования полиции", – информирует полиция.