После парализовавших работу школ угроз призыв министра: будьте готовы

"Было около 900 ложных сообщений. Прошу общество соблюдать спокойствие, не паниковать", – сказала Билотайте.

По ее словам, в МВД прошло несколько совещаний, на которых обсудили алгоритмы реагирования на такие сообщения.

По словам Билотайте, Департамент полиции в пятницу подготовит алгоритмы реагирования для учреждений.

"Я публично обращаюсь к учреждениям, ведомствам (с просьбой) пересмотреть планы эвакуации, внимательно их переоценить и быть в состоянии готовности", – сказала министр.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что большая часть писем с угрозами была на русском языке. Часть школ и детских садов после поступления угроз эвакуировала детей и работников, информировала родителей, детей отпустили домой.

Полиция в фейсбуке сообщает, что письма в образовательные учреждения - это централизованная атака.