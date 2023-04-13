После отравлений подростков неизвестными жидкостями — рейд полиции: наркомафия в этот раз повела себя особенно опасно

После расследования были задержаны 9 молодых людей, проживающих в Мариямпольском и Каунасском округах, их возраст от 19 до 23 лет. Некоторые из них ранее судимы за различные преступления, в том числе связанные с наркотиками. Один из подозреваемых еще учится, все остальные безработные, некоторые зарегистрированы в Службе занятости. Действия этих молодых людей криминалист охарактеризовал как крайне опасные, поскольку они не только распространяли, но и готовили опьяняющие жидкости.

"Сигаретная жидкость смешивалась с психотропными веществами самими распространителями жидкости по своему усмотрению, не имея никаких знаний в области химии, сами выбирая концентрацию психотропных веществ, что представляет особую опасность", - сказала Э. Харисовас.

Жидкость распространяли и подростки, это происходило как в местах скопления молодежи, так и в школах.

"Как показали подозреваемые, ощущения были следующие: подростки смеялись, чувствовали себя пьяными, были веселы и в хорошем настроении», — сказала прокурор Номеда Урбонавичене.

Сотрудники полиции отметили, что молодые люди прекрасно знали, что покупают жидкости с добавлением запрещенных наркотиков. Цена одной бутылки жидкости составляет 20 евро.

"В ходе следствия было изъято большое количество этой жидкости, после ее химического исследования установлено, что смешано 4 разных вида крайне редких и опасных психотропных веществ. Это свидетельствует о большой опасности этой жидкости для ее потребителей", — пояснил криминалист, добавив, что из изъятой суммы может быть изготовлено более 5 тыс. доз.

Основные распространители избегали физического контакта, придерживались конспирации, общались через программные приложения шифрованной связи, а платежи обычно производились в криптовалютах. В переписке использовались разные коды, например — 50, 100 и 1000. Первые два означали, что вы хотите купить простую жидкость, а 1000 уже означало наркотики. Некоторые из подозреваемых признали свою вину, дают показания и сотрудничают с правоохранительными органами. В ходе обысков наркотики были обнаружены и в школах, отметила Э. Харисовас.

Количество дел растет

Характеризуя общую ситуацию, главный прокурор Каунасского округа Дарюс Валкавичюс отметил, что в этом году уже проводится 13 расследований по делу о распространении наркотических средств несовершеннолетним, столько же расследований было за весь предыдущий год.

"Таких случаев становится все больше. Одно дело, что сотрудники работают в этом направлении, другой аспект - подобных случаев становится все больше, потому что у несовершеннолетних возникает потребность в употреблении таких веществ, - сказал глава Каунасской прокуратуры. - В одиночку полиция и прокуратура не в силах побороть это зло. Среди несовершеннолетних преобладает определенная субкультура".

Так, досудебное расследование проводится, по факту, когда несовершеннолетняя употребила такие вещества, отравилась и попала в лечебное учреждение. Когда сотрудники собирали материал для расследования, им пришлось проверить три версии: во-первых, что принимались таблетки, во-вторых, что наркотики попали в организм с булочкой, и в-третьих, что неизвестный дал выкурить электронную сигарету.

Резюмируя, Д. Валкавичюс поделился своим мнением о том, что среди несовершеннолетних начала формироваться субкультура, неотъемлемыми чертами которой являются ложь и употребление одурманивающих веществ.

"Действительно, очень не хочу, чтобы следующая пресс-конференция была о смерти несовершеннолетнего из-за употребления наркотиков, полученных через электронную сигарету или каким-то другим способом", — сказал Д. Валкавичюс.