"Это символическое открытие, полигон еще надо подготовить, разметить, создать инфраструктуру, ее будут развивать постепенно. Но там уже есть небольшое стрельбище, есть возможность для маневров. Когда появится разметка, полигоном смогут пользоваться", – сказал LRT Анушаускас.
Анушаускас заметил, что пока на полигоне будет проводить учения Служба общественной безопасности, позже территорию подготовят для использования армией.
"Администрация общественной безопасности останется. У нас будет возможность обновить инфраструктуру, поскольку к военному полигону требования иные нежели к полигону для службы общественной безопасности", – прибавил он.
Жители Шальчининкайского района опасаются, что после того как в Руднинкай появится полигон, они не смогут собирать в лесу грибы и ягоды. Министр на это ответил, что на охраняемых территориях никакой военной деятельности не будет, их смогут посещать жители.
"Конечно, некоторые территории станут недоступны. Я думаю, люди и прежде не все знали, есть часть территории, которая не была разминирована, там немало невзорвавшихся снарядов. Армия должна будет очистить территории, люди, которые посещали эти участки, возможно, о таком риске ничего не знали, но сейчас территория размечена, люди будут информированы. В то время, когда в лесу не будет учений, стрельбы, можно будет посещать территории, как и те участки, где не будет военной деятельности", – заметил Анушаускас.
Министр акцентировал, что на полигоне лес вырубать не будут.
"Лес точно не будут вырубать, это охраняемая территория. Честно говоря, армии чистое поле не нужно, нужны самые разные условия", – продолжил он.
Напомним, что военный полигон в Руднинкай был и в советское время.
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