2024.08.17 10:15

После особенно жарких выходных - неприятные перемены: волна непогоды

 
ru.DELFI.lt

В субботу по Литве пройдет холодный атмосферный фронт. Он не будет очень сильным, но принесет во многие районы страны кратковременные дожди.

В некоторых местах мы увидим молнии. Подует слабый западный ветер, но во время грозы кратковременно усилится до 15-18 м/с. Днем максимальная температура подскочит до 25-29, а в некоторых южных районах и до 30 градусов. Лишь местами в Жемайтии и ближе к Балтике температура составит 22-24 градуса. В воскресенье серьезных изменений погоды произойти не должно. И ночью, и днем ​​местами кратковременно пройдёт дождь, возможны грозы. Ночью ветер утихнет, днем подует с востока, юго-востока. Ночью температура составит 12-17 градусов, только у Балтийского моря и Куршского залива температура будет на градус выше. Днем следует ожидать 25-30 градусов тепла.

В понедельник над Литвой пройдет волна непогоды. Ночью почти везде кратковременно, а местами и сильно пойдет дождь. Вероятны грозы, во время которых порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах 14-19 градусов тепла. В течение дня дождевые облака постепенно будут рассеиваться. Сильный западный, северо-западный ветер немного уменьшит жару. Температура воздуха достигнет 21-26 градусов. `Во вторник погода будет спокойнее. Дождевые облака уже не должны появиться. Ночью похолодает до 8-13, на западе страны - до 14-16, днем ​​температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов.

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