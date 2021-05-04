По данным суда, в комментарии, оставленном женщиной под видео нарушение налицо, это доказано, автор комментария свою вину не отрицает, но при индивидуальном подходе ей можно назначить более мягкое наказание, чем предполагает закон.

"С учетом общего контекста обстоятельств и недолжного поведения самого полицейского, а также руководствуясь критериями разумности, суд пришел к выводу, что для достижения цели достаточно назначения Л.П. наказания, которого нет в Кодексе административного производства за такое нарушение, но в законе такая мера воздействия существует – это предупреждение", – подчеркнул суд.

Такое решение на прошлой неделе принял судья Миндаугас Повиланскас.

Комментарий женщина написала в начале января 2021 г. на странице 15min.lt в фейсбуке под видео задержания. Во время задержания мужчины полицейский Виталиюс Вайткевич применил телескопическую дубинку и ударил мужчину.

Полицейские приехали по вызову - был факт нарушения карантина и насилия. В квартире полицейские обнаружили 5 человек, которые отмечали возвращение одного из членов компании с зоны.

Во время задержания Вайткевич одного из мужчин ударил телескопической дубинкой. Во время задержания второго был применен слезоточивый газ, вызвано подкрепление.

Женщина в комментарии под видео использовала нецензурные слова в адрес полицейского и написала, что "ему самому пару раз по голове надо дать".

Вайткевич в служебной докладной написал, что почувствовал себя униженным и оскорбленным, расценил это как агрессию в свой адрес.

Женщина извинилась перед полицейским и сожалела о содеянном. Она просила не назначать ей штраф, поскольку она не работает и ухаживает за больной матерью.

В постановлении подчеркивается, что Служба иммунитета Департамента полиции расценила действия полицейского во время задержания кка незаконные.

"Применение физической силы было чрезмерным и необоснованным, поскольку находившиеся в квартире люди никакой угрозы для полицейских не представляли. Действия Вайткевича были необоснованными, непропорциональными в конкретной ситуации", – указал суд, заметив, что это обосновано вызвало отрицательную реакцию в обществе и нанесло ущерб имиджу полиции.



В марте полиция сообщила, что в действиях Вайткевича были "определенные тактические ошибки", за это ему было назначено служебное взыскание - замечание.