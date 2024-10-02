После осенней прохлады прогнозируют перемены: когда они начнутся

Южная часть циклона принесет облачную погоду. На юге страны возможны прояснения, а на севере - небольшие осадки. На остальной части территории вероятность дождя будет невелика. Днем будет всего 8-13 градусов тепла.

В четверг ночью больше всего осадков ожидается на юге страны. Ночью будет 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 3 градусов.

В четверг днем также без особых прояснений. В большинстве районов пройдут дожди. Днем будет всего 8-13 градусов тепла.