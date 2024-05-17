После обновления улицы водители не знают, как по ней ехать

После реконструкции "велосипедной" стала ул. П.Вилейшё. Водители растерялись и стали обращаться в редакцию Delfi с вопросом, как ездить по такой улице.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что движение автомобилей по таким улицам не запрещено, однако водители должны следить за знаками и выполнять Правила дорожного движения.
"На участке этой улицы от ул. Шило до ул. Слушку стоят знаки "велосипедная улица" и "Стоянка запрещена". Стоять машины могут только в определенных местах, которые отмечены знаками", - сказал Грубинскас.
По его словам, инспекторы уже проверяли, правильно ли водители паркуются на этой улице. Нарушений во время проверки не было.
"Велосипедная улица от других улиц отличается тремя особенностями: велосипедисты здесь могут ехать в любом месте дороги, не придерживаясь правой стороны, автомобилям запрещено обгонять велосипедистов, а скорость на такой улице ограничена до 30 км/ч", - сказал пресс-секретарь муниципалитета.
Грубинскас напомнил, что сейчас велосипедными стали ул. М.-К.Чюрлёнё, ул. З.Серакауско, Йоваро, П.Климо, Расейню, Тилто, А.Мицкявичаус, С.Монюшкос, Вяркю и некоторые другие улицы или их отрезки - на них стоят знаки "Велосипедная улица". Однако ул. П.Вилейшё - первая улица, которая была реконструирована по проекту "велосипедной улицы".