После обнаружения тела пропавшего в феврале подростка полиция начинает новое расследование

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юргита Ясюнене сказала, что сейчас проводят ДНК-экспертизу.

"До сих пор искали пропавшего Миколаса Давидониса. Сейчас начато новое расследование – выяснение обстоятельств смерти", - сказала прокурор.

Она планирует объединить два расследования в одно.

"В рамках первого расследования проведено немало действий, собрано много информации, поэтому имеет смысл объединить расследования", – сказала Ясюнене.

"Уже исследуют тело, назначена экспертиза", -заметила прокурор.

По ее словам, несмотря на то, что тело разложилось, судя по остатком одежды, найдено тело Миколаса. Надеются, что и результаты экспертизы появятся скоро.

"Когда речь идет о пропавших без вести, ДНК-экспертизу проводят в срочном порядке. Мы считаем, что до конца недели или в начале следующей результаты у нас будут. Гистологические исследования отнимают больше времени, около месяца", - сказала Ясюнене.

Однако прокурор надеется, что первичные данные о причинах смерти появятся раньше.

Департамент пожарной безопасности и спасения 1 мая сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник. В 16.44 ч. тело было извлечено из воды и передано полиции. По данным Delfi, останки заметил человек, проплывавший на байдарке.

На место происшествия в деревне Валай приезжали родители пропавшего 15-летнего Миколаса.

Позже в группе "Поиски Миколаса" на Facebook отец пропавшего написал: "Сообщаем, что сегодня, спустя почти три месяца поисков, было найдено тело нашего сына Миколаса. Мы ездили на место и узнали одежду нашего ребенка. Ведется экспертиза, после нее информацию подтвердит полиция. Мы благодарим всех вас за помощь, поддержку и пожелания. Очень просим соблюдать порядок и спокойствие".

Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.