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Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас после появления новых данных о заболеваемости коронавирусом предлагает "ненадолго перейти на удаленное обучение".
После новых рекордов заболеваемости профессор упомянул о непродолжительном переходе на удаленное обучение
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Сегодня сообщили об очередном побитом рекорде числа случаев заболевания COVID–19. Однако, если посмотреть на возраст заболевших, видно, что в основном болеют школьники (10–19 лет) (синяя линия). Немало случаев фиксируется и среди родителей этих школьников (30–39 и 40–49 лет) и детей в группе до 10 лет", – сказал Станкунас.

Он заметил, что было бы неплохо ненадолго перейти к удаленному обучению.

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"И хотя научные данные показывают, что "омикрон" отличается более мягкой формой заболевания, все равно это не "обычный насморк". Поэтому я думаю о том, не стоит ли ненадолго "перейти к удаленке". Мне кажется, и время для этого подходящее. Только что закончилось осеннее полугодие, да и зимние каникулы не за горами (14–18 февраля). Может, это особенно не помещает учебному процессу, зато "кривая стабилизируется", – писал в социальной сети Станкунас.

Delfi напоминает, что за последние сутки в Литве установили 9490 новых случаев коронавируса.

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