После новой реформы в сфере образования школы столкнулись с проблемой

Директор гимназии "Атжалинас" Кедайняйского района Гинтарас Петрулис сказал, что учебников не хватает и, наверное, не будет хватать в будущем. Правда, речь идет о бумажных, электронные версии есть и у учителей, и у детей.

"Всем известно, что новый учебный год начался без новых учебников. Но на деньги программы школ тысячелетия мы купили все учебники Eduka и пользуемся ими в интернете. Мы купили новые бумажные учебники по английскому, а остальные – следим за ситуацией, смотрим, что можно купить. На деньги министерства мы можем купить только учебники, изданные в 2023 г, но денег выделено немного – около 14 000 евро, поэтому обновить все учебники невозможно", – сказал Петрулис, заметив, что школа будет использовать старые учебники, новые будет покупать только по тем предметам, по которым программа сильно изменилась.

Та же ситуация и в Кедайняйской гимназии "Швесос".