На 100 000 жителей за 14 дней приходится 583 случая. Положительный прирост новых случаев за 7 дней составляет 53,4%.
Хуже всего дела обстоят в Каунасе - 826,2 случая на 100 000 и положительный прирост 63,5%.
Похожая ситуация и в Вильнюсе - соответственно 765,6 и 47,8%.
В Паланге на 100 000 жителей приходится 754,8 случая, положительный прирост составляет 78,4%.
В Клайпеде этот показатель составляет соответственно - 745,4 случаев и 49,1%., в Алитусе - 711,3 случая и – 47,9%.
Лучше всего дела обстоят в Калварийском муниципалитете - 231,1 и 66,7%.
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