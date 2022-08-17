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За минувшие сутки в Литве установили 2832 новых случаев COVID–19, скончались три человека, сообщает Департамент статистики. Вся Литва сейчас находится в черной зоне.
Epidemiologinės zonos rugpjūčio 17 dieną.
Epidemiologinės zonos rugpjūčio 17 dieną.
© Statistikos departamento nuotr.

На 100 000 жителей за 14 дней приходится 583 случая. Положительный прирост новых случаев за 7 дней составляет 53,4%.

Хуже всего дела обстоят в Каунасе - 826,2 случая на 100 000 и положительный прирост 63,5%.

Похожая ситуация и в Вильнюсе - соответственно 765,6 и 47,8%.

В Паланге на 100 000 жителей приходится 754,8 случая, положительный прирост составляет 78,4%.

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В Клайпеде этот показатель составляет соответственно - 745,4 случаев и 49,1%., в Алитусе - 711,3 случая и – 47,9%.

Лучше всего дела обстоят в Калварийском муниципалитете - 231,1 и 66,7%.

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