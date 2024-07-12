2024.07.12 11:49

После ночных гроз предупреждение мужчинам: для вас это явление очень опасно

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt

После изнуряющей жары в четверг в Литве фиксировались грозы и ливни. По данным Литовской гидрометеорологической службы (ЛГМС), 11 июля пока был самый неспокойный день в этом году – на территории страны зафиксировано 15 000 разрядов молний.

Количество разрядов было большим, но не все они опасных для здоровья.

„Там, где разрядов было больше всего, обычно бывали самые сильные грозы. Из всех молний лишь небольшая часть (~3000) ударила по земле. Еще меньше - 500 разрядов (чуть больше 3%) были особенно опасными (на карте – черные точки). Именно они бывают причиной пожаров в домах, хозпостройках, порчи электроприборов, пожаров в лесах, смерти людей, животных и т.д.“, – сказано на странице meteo.lt на Facebook.

Liepos 11-osios žaibų išlydžių žemėlapis

По словам метеоролога Гитиса Валайки, согласно статистике, молнии в 4 раза чаще попадают в мужчин из-за их небезопасного и безответственного поведения.

„Так что имейте в виду, мужчины“, – писал он.

Грозы обычно приходят после знойных дней, четверг не был исключением, в этот день стояла очень жаркая погода.

„В Друскининкай было 34,9 градусов. Это была самая высокая температура в этом году. Был повторен рекорд 11 июля, установленный 18 лет назад в Варене (12 июля 2006 г). Во многих районах воздух прогреется до 29–34 градусов“, – заметили метеорологи.

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