aA
Всю ночь условия на дорогах были сложными, а вильнюсцев сегодня предупреждают, что надо быть осторожными, выбирать популярные маршруты с интенсивным движением, поскольку там дороги вычищенны лучше всего.
После ночной метели ситуация на дорогах в столице сложная: толщина снежного покрова составляет 20 см
© DELFI / Andrius Ufartas

"Всю ночь шел сильный снег и, как говорят синоптики, выпало около 15 см снега. Это много. Формально желтый уровень опасности не был достигнут, но условия значительно осложнялись снегом и метелью. У нас была такая тактика, мы старались, чтобы на дорогах было как можно меньше накатанного снега, утром чистили дополнительно и сыпали соль. Сейчас видны черные колеи, условия стали намного лучше, но это касается основных дорог, с наиболее интенсивным движением", - сказал LRT представитель Grindа Эгидиюс Степонавичюс.

Статьи по теме:
Снег будет идти всю неделю, ближе к выходным ударят морозы
Метель парализует движение: машины не могут выехать со дворов, дороги скользкие

По его словам, снег чистить начали еще вчера днем.

"Снег начали чистить вчера с 12 ч. дня, чистили без остановки. Было сделано около 200 рейсов и даже больше, в Вильнюсе", - заметил Степонавичюс.

По данным на 6 ч. по всей стране поверхность дорог скользкая с колеями глубиной 15-20 см. Особенно сложные условия на дорогах в Шяуляйском округе, в Игналинском и Швенченском районах.

В Вильнюсе хуже обстоят дела с дорогами с неинтенсивным движением.

"Сложные условия на соединительных улочках, где меньше транспорта, если речь идет о проспекте Лайсвес или ул. Укмергес, то, конечно, какая-нибудь ул. Ажуолино, соединяющая их, может быть в плохом состоянии, потому что движение там неинтенсивное, там не ходит общественный транспорт. Я рекомендую выбирать улицы с интенсивным движением", - рекомендовал Степонавичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

После ночной метели ситуация на дорогах в столице сложная: толщина снежного покрова составляет 20 см

Всю ночь условия на дорогах были сложными, а вильнюсцев...

Из-за ситуации на дорогах вильнюсцам в понедельник рекомендуют работать из дома

В воскресенье погода испортилась. В Литву пришел южный...

Снег будет идти всю неделю, ближе к выходным ударят морозы

В понедельник утром из-за сильного снегопада...

Открывается обновленный Центр реестра в Вильнюсе

Спустя три месяца в Вильнюсе , на ул. Львово,...

В ночь на понедельник из Литвы не вылетели и не прилетели больше 20 самолетов

Из -за сильного снега в воскресенье вечером и в ночь на...