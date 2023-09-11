После неспокойных выходных угроза заключенных: мы не остановимся, переведите нас к Дактарасу

"Одного осужденного уже увезли в больницу четыре часа назад", – сказал в воскресенье вечером другой осужденный.
Литовская служба тюрем указала, что голодовку объявили 7-8 осужденных на пожизненное заключенных и ситуация под контролем, осужденные говорят: "Все это неправда!"
Голодовку объявили осужденные на пожизненное в том числе и бывший глава клайпедской мафии Сигитас Гайдъюргис. Они заявили, что им непонятна позиция руководства тюрем, запретившего продажу определенных продуктов, например, муки, крупы, макарон и яиц. Запрет вступил в силу с 1 января 2023 года, но какое-то время действовало исключение, которое потом отменили на том основании, что в камерах негде хранить продукты.
"Ешьте, что вам дает тюрьма", – цитировали слова администрации заключенные, которые о том, что действовали исключение, узнали лишь спустя 9 месяцев со дня вступления запрета в силу.
Они объединились и в знак протеста объявили голодовку. Они утверждают, что тюремная еда - это несъедобная бурда, ее едят только те, у кого нет денег.
"Этот бардак длиться уже 5 лет, еще пытаются менять порядок, но страдаем мы", – сказал осужденный.
"Мы уже ослабели, ничего не едим, сегодня одного увели санитары, его придерживали, чтобы не упал – у всех организмы бастуют, но сотрудники только следят за ситуацией", – сказал он в воскресенье в 13.29 ч. (именно он попросил зафиксировать время).
По его словам, всех голодающих регулярно обходит врач, меряет давление, взвешивает: "Вес падает".
"Поймите, мы на самом деле готовы к дальнейшей борьбе, – прибавил он. – Мы пойдем до конца, нам нечего терять. Вы поймите, то, что происходит с питанием - это коррупция, это должно волновать всех людей, ведь заключенных кормят за счет налогоплательщиков. И передайте это Минюсту, который утверждает, что следит за системой – государству должно быть стыдно за то, что происходит".
По словам заключенных, в ночь на воскресенье в Мариямпольскую тюрьму приезжали высокопоставленные чиновники Службы тюрем, интересовались ситуацией – они стараются замять это дело, но заключенные не останавливаются.
"Вот, слышал, что вернулся собрат по несчастью, будут вызывать скорую, потому что в тюрьме нет капельниц", – сообщил около 19 ч. заключенный. А вечером заключенного уже увезли в больницу.
"В понедельник состоится встреча с руководством, наверное, опять будут кормить нас обещаниями", – сказал он.
Заключенный сказал, что в начале акции все ее участники наносили себе травмы, чтобы обратить внимание руководства. И продолжат делать это, если потребуется.
"Причин много – не только еда, даже то, что нет абсолютно никакой занятости, мы все время должны находиться в камерах, а в них полно клопов и тараканов", – сказал другой заключенный.
По его словам, "обществу рассказывают, что в тюрьмах все хорошо", но это не так: "Это прогнившая система, это чистая ложь, условия в тюрьме сродни условиям в российских тюрьмах".
На вопрос, чего требуют заключенные, он ответил: "Мы хотим, чтобы вернули возможность покупать продукты питания – люди сидят по 10, 20, 30 лет, нам сказали, что нас не могут перевести в Паравенишкес, поскольку там нет для этого условий – через 10 лет мы можем просить, чтобы нас перевели туда, где отбывает срок Генрикас Дактарас (бывший авторитет каунасского преступного мира – Delfi). Мы хотим туда А сейчас нас лишили возможности покупать продукты – мы покупали макароны, рис, картошку, а сейчас нас лишили основополагающего права на питание. То, что нам дают есть - ужасно. Нет никакой занятости. 24 часа в сутки мы сидим в камерах. Поэтому мы протестуем, требуем занятости".
Он заявил, что организатор этих перемен - один высокопоставленный служащий тюрьмы, который одним заключенным разрешает иметь наркотики, а тем, кто не принимает наркотики, "не дает жить": "Мы не принимаем наркотики, поэтому и страдаем".
"Мы говорили с администрацией, но нам отвечают - ешьте, что дают", – заметил заключенный.
Литовская служба тюрем утверждает, что "заключенные требуют того, что им не полагается". Кроме того, сообщают, что в тюрьме проведены обыски, во время которых у заключенных нашли запрещенные вещи.