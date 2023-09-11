После неспокойных выходных угроза заключенных: мы не остановимся, переведите нас к Дактарасу

Они объединились и в знак протеста объявили голодовку. Они утверждают, что тюремная еда - это несъедобная бурда, ее едят только те, у кого нет денег.

"Ешьте, что вам дает тюрьма", – цитировали слова администрации заключенные, которые о том, что действовали исключение, узнали лишь спустя 9 месяцев со дня вступления запрета в силу.

Голодовку объявили осужденные на пожизненное в том числе и бывший глава клайпедской мафии Сигитас Гайдъюргис. Они заявили, что им непонятна позиция руководства тюрем, запретившего продажу определенных продуктов, например, муки, крупы, макарон и яиц. Запрет вступил в силу с 1 января 2023 года, но какое-то время действовало исключение, которое потом отменили на том основании, что в камерах негде хранить продукты.

Литовская служба тюрем указала, что голодовку объявили 7-8 осужденных на пожизненное заключенных и ситуация под контролем, осужденные говорят: "Все это неправда!"

"Одного осужденного уже увезли в больницу четыре часа назад", – сказал в воскресенье вечером другой осужденный.

По словам заключенных, в ночь на воскресенье в Мариямпольскую тюрьму приезжали высокопоставленные чиновники Службы тюрем, интересовались ситуацией – они стараются замять это дело, но заключенные не останавливаются.

"Поймите, мы на самом деле готовы к дальнейшей борьбе, – прибавил он. – Мы пойдем до конца, нам нечего терять. Вы поймите, то, что происходит с питанием - это коррупция, это должно волновать всех людей, ведь заключенных кормят за счет налогоплательщиков. И передайте это Минюсту, который утверждает, что следит за системой – государству должно быть стыдно за то, что происходит".

"Мы уже ослабели, ничего не едим, сегодня одного увели санитары, его придерживали, чтобы не упал – у всех организмы бастуют, но сотрудники только следят за ситуацией", – сказал он в воскресенье в 13.29 ч. (именно он попросил зафиксировать время).

"Этот бардак длиться уже 5 лет, еще пытаются менять порядок, но страдаем мы", – сказал осужденный.

"Вот, слышал, что вернулся собрат по несчастью, будут вызывать скорую, потому что в тюрьме нет капельниц", – сообщил около 19 ч. заключенный. А вечером заключенного уже увезли в больницу.

"В понедельник состоится встреча с руководством, наверное, опять будут кормить нас обещаниями", – сказал он.

Заключенный сказал, что в начале акции все ее участники наносили себе травмы, чтобы обратить внимание руководства. И продолжат делать это, если потребуется.

"Причин много – не только еда, даже то, что нет абсолютно никакой занятости, мы все время должны находиться в камерах, а в них полно клопов и тараканов", – сказал другой заключенный.

По его словам, "обществу рассказывают, что в тюрьмах все хорошо", но это не так: "Это прогнившая система, это чистая ложь, условия в тюрьме сродни условиям в российских тюрьмах".