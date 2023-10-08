После неспокойных выходных атмосферное давление увеличится

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В воскресенье днем Литва останется в зоне действия активного атлантического циклона. Циклон будет уходить на восток, а ему на смену придет холодный арктический воздух. Утром больше облаков будет на севере страны, на юге будет немало прояснений.

Днем облачность увеличится по всей стране, прояснений будет меньше. Во многих районах будут идти кратковременные дожди, на северо-востоке возможен мокрый снег или снег. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15–20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 21–23 м/с, а у моря до 26 м/с. Утром будет 6–11, у моря 12–13 градусов тепла.

В понедельник ночью атмосферное давление поднимется, облака рассеются. Небольшие осадки возможны лишь местами. Ветер будет сильным - местами 15–20 м/с. Температура опустится до 1–6, у моря 7–9 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градуса.

В понедельник днем ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами возможен мокрый снег, но вероятность таких осадков меньше, чем в воскресенье. ветер успокоится, опасных порывов не прогнозируют. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

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