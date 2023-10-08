После неспокойных выходных атмосферное давление увеличится

Днем облачность увеличится по всей стране, прояснений будет меньше. Во многих районах будут идти кратковременные дожди, на северо-востоке возможен мокрый снег или снег. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15–20 м/с. Местами порывы ветра достигнут 21–23 м/с, а у моря до 26 м/с. Утром будет 6–11, у моря 12–13 градусов тепла.

В понедельник ночью атмосферное давление поднимется, облака рассеются. Небольшие осадки возможны лишь местами. Ветер будет сильным - местами 15–20 м/с. Температура опустится до 1–6, у моря 7–9 градусов тепла. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градуса.