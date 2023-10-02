После нескольких преступлений жители района Пилайте запаниковали, полиция сообщает о задержании подозреваемого

На следующий день на той же улице Видуно, около пакомата, незнакомый человек толкнул женщину (1997 г.р.) и пытался украсть у нее смартфон. Когда ему не удалось это сделать, забрал посылку и сбежал.

26 сентября, в 19 ч. на стоянке на ул. Видуно незнакомец напал на женщину (1963 г.р.) и пытался отнять у нее сумку, но женщине удалось отбиться, а агрессор сбежал, испугавших людей, которые пришли на помощь женщине.

В полицейской сводке зафиксировано, что в Пилайте на прошлой неделе было зафиксировано еще два подобных случая.

"В Пилайте стало небезопасно. Когда я вечером выносила мусор на перекрестке ул. Толминкемё, 23/Паяутос, на меня напал молодой мужчина. Он был в спортивном костюме, крупный. Он сбил меня с ног, душил, не знаю, чем бы все закончилось, если бы на мой крик не прибежали соседи. Спасибо им", – писала 30 сентября одна женщина.

В группе "Община жителей Пилайте" на фейсбуке на прошлой неделе рассказывали о нескольких преступлениях.

Глава 5-го комиссариата Вильнюсской полиции Паулюс Ревуцкас сказал Delfi, что грабежи на ул. Видуно связаны между собой.

"Подозреваемый нам известен, – сказал комиссар. - Сейчас с прокуратурой решается вопрос назначения меры пресечения и дальнейших действий".

Еще одно ограбление произошло между знакомыми людьми, оно с первыми двумя случаями не связано. На улице было совершено нападение на ехавшую в автомобиле пару, у них отняли телефон.

Ревуцкас рассказал и о нападении на женщину на ул. Караляучаус.

"Этот случай с другими никак не связан. Пострадала иностранка, у которой есть вид на жительство в Литве. Разгорелся конфликт из-за собаки, нетрезвый хозяин собаки нанес женщине несколько ударов. Она пока не написала заявление в полицию", - сказал Ревуцкас.

Эти происшествия также обсуждались в группе общины на фейсбуке.

Один житель микрорайона обратился к мужчинам.