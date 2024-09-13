После несчастья в Вильнюсе – предупреждение пожарных: эти приборы вызывают все больше пожаров в Литве

Открытым пламенем горела квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Полиция информировала, что, по предварительным данным, причина пожара - взорвавшаяся батарея электросамоката.
Это не первый подобный случай в Литве. В этом году из-за батарей электросамокатов горели квартиры в Паланге и в Шакяй.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал, что при правильном использовании литиевые батареи безопасны, однако серьезную опасность представляет их механическое повреждение, неправильный режим зарядки, интенсивное использование.
„Пожар, вызванный этими батареями опасен тем, что он быстро распространяется, а начало пожара напоминает взрыв. Батареи сразу же интенсивно горят, их сложно потушить, поскольку обычно они бывают интегрированы в прибор и защищены от внешнего воздействия, а это мешает тушению“, – сказал Гуджяускас.
По его словам, важно знать, что сильное нагревание батареи или очевидное искрение свидетельствует о том, что батарея может воспламениться.
„Нельзя оставлять батареи заряжаться ночью, электросамокаты или велосипеды нельзя заряжать рядом с выходом из квартиры или дома, чтобы в случае возгорания они не закрыли проход. Рекомендуется держать дома хотя бы 4-килограммовый огнетушитель для тушения электроприборов“, – сказал он.
Рекомендации:
Покупайте только сертифицированные электросамокаты у официальных распространителей;
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию;
Пере тем как зарядить прибор, проверьте, не повреждена ли батарея, провод, сам прибор;
Пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством, достаньте его из упаковки, установите на невоспламеняющейся поверхности;
Не кладите на заряжающийся прибор другие вещи, не оставляйте без присмотра, не оставляйте в розетке на ночь;
Не доверяйте этот процесс малолетним детям;
При транспортировке прибора и зарядного устройства берегите провода от заламывания.