После несчастья в Вильнюсе – предупреждение пожарных: эти приборы вызывают все больше пожаров в Литве

Открытым пламенем горела квартира на третьем этаже четырехэтажного дома. Полиция информировала, что, по предварительным данным, причина пожара - взорвавшаяся батарея электросамоката.

Это не первый подобный случай в Литве. В этом году из-за батарей электросамокатов горели квартиры в Паланге и в Шакяй.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал, что при правильном использовании литиевые батареи безопасны, однако серьезную опасность представляет их механическое повреждение, неправильный режим зарядки, интенсивное использование.