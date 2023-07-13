После несчастья в Гаргждай – предупреждение экспертов: не оставляйте эти приборы в розетке без присмотра

В минувшую пятницу пожарным-спасателям сообщили о пожаре в деревне Куоджяй. На улице Линксмои горела хозпостройка. Портал Mano Gargždai писал, что внутри постройки было много дыма. Пожар начался в деревянном одноэтажном помещении, где заряжали литиевый аккумулятор самоката.

Во время пожара сгорела сама батарея, обгорели мебель, двери, сгорел проектор, планшет, лопнули два стеклопакета, копотью покрылись стены и потолок.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал, что в этом году уже произошло 8 пожаров, из-за батарей самокатов, велосипедов и сегвэев.

"При правильном использовании литиевые аккумуляторы безопасны, но к пожару могут привести разные механические повреждения, неправильный режим зарядки, слишком интенсивное использование", – сказал Гуджяускас.

По его словам, пожары, вызванные возгоранием таких батарей - очень серьезные, поскольку быстро распространяются, а их начало подобно взрыву.