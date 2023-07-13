После несчастья в Гаргждай – предупреждение экспертов: не оставляйте эти приборы в розетке без присмотра

В минувшую пятницу пожарным-спасателям сообщили о пожаре в деревне Куоджяй. На улице Линксмои горела хозпостройка. Портал Mano Gargždai писал, что внутри постройки было много дыма. Пожар начался в деревянном одноэтажном помещении, где заряжали литиевый аккумулятор самоката.
Во время пожара сгорела сама батарея, обгорели мебель, двери, сгорел проектор, планшет, лопнули два стеклопакета, копотью покрылись стены и потолок.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Ауримас Гуджяускас сказал, что в этом году уже произошло 8 пожаров, из-за батарей самокатов, велосипедов и сегвэев.
"При правильном использовании литиевые аккумуляторы безопасны, но к пожару могут привести разные механические повреждения, неправильный режим зарядки, слишком интенсивное использование", – сказал Гуджяускас.
По его словам, пожары, вызванные возгоранием таких батарей - очень серьезные, поскольку быстро распространяются, а их начало подобно взрыву.
"Батареи быстро загораются, потушить их сложно, поскольку обычно они интегрированы в прибор и защищены от воздействия извне, это мешает эффективному использованию средств тушения", – сказал собеседник.
По его словам, владельцам приборов с литиевыми батареями нужно соблюдать правила предосторожности.
"Важно, чтобы батареи не испытывали механического воздействия, не были повреждены. Надо избегать влияния сырости, поэтому нельзя использовать электросамокаты и велосипеды в дождь", – сказал Гуджяускас.
Он напоминает, что сильный нагрев батареи или небольшое искрение свидетельствуют о возможном возгорании.
"Нельзя оставлять батарею на зарядке на всю ночь, нельзя ставить заряжаться самокаты и велосипеды у выхода из помещения, чтобы не блокировать путь на случай эвакуации. Советуем держать дома хотя бы 4-килограммовый огнетушитель для тушения электроприборов" – напомнил Гуджяускас.
Эксперт Римантас Забараускас сказал, что в электросамокатах используют долговечные мощные аккумуляторы.
"Их электролиты легко воспламеняются, и аккумуляторы могут стать причиной пожара. Самые распространенные причины:
перегрев батареи во время зарядки или под воздействием высокой температуры;
использование некачественных зарядных устройств;
физическая деформация;
короткое замыкание.
Дефекты могут появиться в процессе производства батарей", – сказал Забараускас.
По его словам, важно использовать батареи и зарядные устройства надежных производителей, а при зарядке соблюдать необходимые параметры (напряжение и т.д.).
"Не оставляйте заряжающиеся аккумуляторы без присмотра, не заряжайте на легко воспламеняющихся поверхностях. Берегите от перегрева и влаги", – предупреждает собеседник.
Он также отметил, что важно не использовать батареи со следами механических повреждений.
"Если видите, что аккумулятор раздулся, электролиты подтекают, есть следы механического воздействия и т.д., утилизируйте него", – советует Забараускас.