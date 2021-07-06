После небольшой передышки в Литву снова возвращается жара

Во вторник в первой половине дня будет солнечно и приятно. После обеда появятся облака, снова во многих районах ожидаются небольшие дожди с грозами. Кое-где прогнозируют град. Температура поднимется до 30 градусов. У моря будет 25–27, во многих районах воздух прогреется до 26–29 градусов. В центре и на юго-западе снова ожидается 30 градусов выше нуля.

В среду усилится зона высокого давления. В первой половине ночи пройдут небольшие дожди, местами с грозами. После полуночи ожидается туман. Ночью будет 15–20 градусов тепла.

В среди днем к морю приблизится солее активный атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 27–31 градуса тепла.